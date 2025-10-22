ΗΠΑ και Ινδία κοντά σε εμπορική συμφωνία για μείωση δασμών σε ινδικές εξαγωγές - Real.gr

Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας πολυαναμενόμενης εμπορικής συμφωνίας, η οποία προβλέπει δραστική μείωση των αμερικανικών δασμών σε ινδικά προϊόντα, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας Mint την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία –που εκκρεμεί εδώ και καιρό– αναμένεται να μειώσει τους δασμούς από το 50% στο 15-16% για σειρά ινδικών εξαγωγικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η Mint και έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία.