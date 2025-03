ΗΠΑ και Ουκρανία συζήτησαν για τις διαπραγματεύσεις με την Ρωσία - Real.gr

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία συνομίλησαν σχετικά με τον καθορισμό του τόπου και του χρόνου όπου θα διεξαχθούν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ρωσία, αποκάλυψε σήμερα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας, Αντρέι Γέρμακ και ο έμπιστος του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για θέματα εθνικής ασφαλείας, Μάικ Γουόλτς, είχαν τηλεφωνική συνομιλία και συζήτησαν για τον τόπο και την ημερομηνία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Μόλις ολοκλήρωσα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό ομόλογό μου. Μιλήσαμε για την ημερομηνία, τον τόπο, τις αντιπροσωπείες και την ουσία των διαπραγματεύσεων» είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

National Security Advisor Mike Waltz on U.S.-Ukraine talks:

“I just got off the phone with my counterpart, the Ukrainian national security advisor. We are having good talks on location for the next round of negotiations, on delegations, on substance. Just in the last 24… pic.twitter.com/czmVsH6Z77

— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) March 5, 2025