Quantcast
ΗΠΑ και Σ. Αραβία θα υπογράψουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση - Υπέρ της πώλησης F35 ο Τραμπ - Real.gr
real player

ΗΠΑ και Σ. Αραβία θα υπογράψουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση – Υπέρ της πώλησης F35 ο Τραμπ

03:00, 18/11/2025
ΗΠΑ και Σ. Αραβία θα υπογράψουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση – Υπέρ της πώλησης F35 ο Τραμπ

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας θα υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψης στην Ουάσιγκτον του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε πηγή ενήμερη σχετικά.

Ο πρίγκιπας διάδοχος, de facto ηγέτης του βασιλείου, κι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψουν τη συμφωνία στον Λευκό Οίκο, εξήγησε η πηγή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Υπέρ της πώλησης F-35 στη Σαουδική Αραβία ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως εννοεί να εγκρίνει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στις ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας, παραμονή της επίσκεψης του πρίγκιπα διαδόχου του βασιλείου, του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στην προεδρία των ΗΠΑ.

«Θα το κάνουμε αυτό, θα τους πουλήσουμε F-35», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας το Ριάντ «σούπερ» σύμμαχο της Ουάσιγκτον.

Ο σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος, de facto ηγέτης του βασιλείου, φθάνει στην Ουάσιγκτον με πρόθεση να αγοράσει προηγμένα συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς και F-35, μαχητικά που σήμερα στη Μέση Ανατολή διαθέτει μόνο το Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε πρόσφατα την επιθυμία του να δει τη Σαουδική Αραβία, περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή, να αναγνωρίζει το Ισραήλ, εντασσόμενη στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ. Και, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, το Ισραήλ θέλει οποιαδήποτε πώληση F-35 στο βασίλειο να έχει απαραίτητη προϋπόθεση την αναγνώριση.

Σε ό,τι αφορά άλλο ευαίσθητο φάκελο, την πυρηνική ενέργεια για πολιτικούς σκοπούς, οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας θα υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ανέφερε πηγή ενήμερη σχετικά υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου στον Λευκό Οίκο μετά τη δολοφονία το 2018 του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι από σαουδάραβες πράκτορες στην Κωνσταντινούπολη, υπόθεση που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή και ψύχρανε για κάποιο διάστημα τη σχέση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Ριάντ.

Ο Μπιν Σαλμάν διατηρεί μολαταύτα στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο επιφυλάχθηκε βασιλική υποδοχή συνοδευόμενη από υποσχέσεις για επενδύσεις 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική οικονομία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ρεπουμπλικάνου στην πετρελαιοπαραγωγική μοναρχία του Κόλπου στον Μάιο, το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ανησυχία στην ΕΕ για ρωσική επίθεση - Πολωνία: «Προπολεμική περίοδος» - Γερμανία: «Ίσως ζήσαμε το τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης»

Ανησυχία στην ΕΕ για ρωσική επίθεση - Πολωνία: «Προπολεμική περίοδος» - Γερμανία: «Ίσως ζήσαμε το τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης»

00:30 18/11
Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Χαμάς: «Θα γίνει μέρος στη σύρραξη»

Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Χαμάς: «Θα γίνει μέρος στη σύρραξη»

01:00 18/11
Κύκλωμα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο: Το προφίλ των κατηγορούμενων - Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και... ο σωματοφύλακας

Κύκλωμα με «μαϊμού» επενδύσεις σε καζίνο: Το προφίλ των κατηγορούμενων - Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και... ο σωματοφύλακας

22:00 17/11
Τηλεφωνικές απάτες: O διάλογος της πρώην αθλήτριας με τον αδερφό της - «Πόσα λεφτά θες - Άσε με να κάνω αυτό που θέλω»

Τηλεφωνικές απάτες: O διάλογος της πρώην αθλήτριας με τον αδερφό της - «Πόσα λεφτά θες - Άσε με να κάνω αυτό που θέλω»

21:25 17/11
Βορίζια: Φωτογραφίες από το βίντεο που επέτρεψαν στον 23χρονο να αφεθεί ελεύθερος

Βορίζια: Φωτογραφίες από το βίντεο που επέτρεψαν στον 23χρονο να αφεθεί ελεύθερος

20:09 17/11
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς - Τι συζήτησαν - Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς - Τι συζήτησαν - Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

19:54 17/11
«Είσαι ο χειρότερος, δεν ξέρω γιατί σε έχουν»: Ο Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο του Bloomberg on air - ΒΙΝΤΕΟ

«Είσαι ο χειρότερος, δεν ξέρω γιατί σε έχουν»: Ο Τραμπ εκνευρίστηκε με δημοσιογράφο του Bloomberg on air - ΒΙΝΤΕΟ

21:21 17/11
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Υπερηχητική» Γερμανία, 6-0 τη Σλοβακία - Ολλανδία-Λιθουανία 4-0 - Δείτε γκολ και highlights

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Υπερηχητική» Γερμανία, 6-0 τη Σλοβακία - Ολλανδία-Λιθουανία 4-0 - Δείτε γκολ και highlights

00:01 18/11

Ροή Ειδήσεων

Ρέβη – Τότσικας: Συγκλονίζει το μήνυμα της κόρης τους για τα πρόωρα μωρά

Ρέβη – Τότσικας: Συγκλονίζει το μήνυμα της κόρης τους για τα πρόωρα μωρά

03:30 18/11
ΗΠΑ και Σ. Αραβία θα υπογράψουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση - Υπέρ της πώλησης F35 ο Τραμπ

ΗΠΑ και Σ. Αραβία θα υπογράψουν συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση - Υπέρ της πώλησης F35 ο Τραμπ

03:00 18/11
Tom Cruise: Μετά την Ana de Armas, στόχος του η Sydney Sweeney;

Tom Cruise: Μετά την Ana de Armas, στόχος του η Sydney Sweeney;

02:30 18/11
Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει τη βία «μιας χούφτας εξτρεμιστών» στη Δ. Όχθη - «Δεν αντιπροσωπεύουν τους εποίκους»

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει τη βία «μιας χούφτας εξτρεμιστών» στη Δ. Όχθη - «Δεν αντιπροσωπεύουν τους εποίκους»

02:00 18/11
Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η throwback φωτογραφία που ανέβασε για τα γενέθλιά της

Πέγκυ Τρικαλιώτη: Η throwback φωτογραφία που ανέβασε για τα γενέθλιά της

01:30 18/11
Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Χαμάς: «Θα γίνει μέρος στη σύρραξη»

Το ΣΑ του ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας - Χαμάς: «Θα γίνει μέρος στη σύρραξη»

01:00 18/11
Ανησυχία στην ΕΕ για ρωσική επίθεση - Πολωνία: «Προπολεμική περίοδος» - Γερμανία: «Ίσως ζήσαμε το τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης»

Ανησυχία στην ΕΕ για ρωσική επίθεση - Πολωνία: «Προπολεμική περίοδος» - Γερμανία: «Ίσως ζήσαμε το τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης»

00:30 18/11
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Υπερηχητική» Γερμανία, 6-0 τη Σλοβακία - Ολλανδία-Λιθουανία 4-0 - Δείτε γκολ και highlights

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: «Υπερηχητική» Γερμανία, 6-0 τη Σλοβακία - Ολλανδία-Λιθουανία 4-0 - Δείτε γκολ και highlights

00:01 18/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved