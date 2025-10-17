ΗΠΑ και Βραζιλία σχεδιάζουν συνάντηση Τραμπ–Λούλα μετά από εποικοδομητικές συνομιλίες - Real.gr

Αμερικανοί και Βραζιλιάνοι αξιωματούχοι πραγματοποίησαν εμπορικές συνομιλίες την Πέμπτη, τις οποίες και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν «θετικές», ενώ συμφώνησαν να εργαστούν για τον προγραμματισμό συνάντησης ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

Η κοινή δήλωση δεν προσδιόρισε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη συνάντηση των δύο ηγετών, ωστόσο ανέφερε πως οι χώρες «εργάζονται για να την προγραμματίσουν το συντομότερο δυνατό».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Βραζιλίας, Μάουρο Βιέιρα.

Πηγή: Reuters