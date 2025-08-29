ΗΠΑ: Καταργείται από σήμερα η απαλλαγή από φόρο για τα μικρά δέματα που εισέρχονται στη χώρα - Real.gr

Έληξε σήμερα η εξαίρεση από τους δασμούς που ίσχυε για τα μικρά δέματα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, μια απόφαση που ώθησε πολλές χώρες να αναστείλουν τις παραδόσεις πακέτων στη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.

Οι εξαιρέσεις αυτές επέτρεπαν ως σήμερα την αποστολή δεμάτων αξίας μικρότερης των 800 δολαρίων στις ΗΠΑ χωρίς την επιβολή δασμών κατά την είσοδό τους στο αμερικανικό έδαφος.

Ωστόσο στις 30 Ιουλίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την κατάργηση της απαλλαγής αυτής, λέγοντας ότι επιθυμεί «να βάλει τέλος σε ένα καταστροφικό παραθυράκι που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την αποφυγή δασμών και την αποστολή συνθετικών οπιοειδών και άλλων επικίνδυνων προϊόντων».

Μόνο τα «δώρα» που προορίζονται για φυσικά πρόσωπα με αξία μικρότερη των 100 δολαρίων θα εξακολουθούν να μπορούν να εισέρχονται στις ΗΠΑ χωρίς να τους επιβάλλονται δασμοί.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), στα μικρά δέματα εντοπίστηκε το 98% των ναρκωτικών, το 97% των πλαστών προϊόντων και το 70% των επικίνδυνων για την υγεία προϊόντων που κατασχέθηκαν στις ΗΠΑ το 2024.

«Αν κλείσει αυτό το παραθυράκι, θα σωθούν χιλιάδες ζωές μειώνοντας τη ροή ναρκωτικών και επικίνδυνων και απαγορευμένων ουσιών», διαβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πλέον, και με εξαίρεση τα «δώρα» αξίας μικρότερης των 100 δολαρίων, τα δέματα που εισέρχονται στις ΗΠΑ υπόκεινται στους ίδιους δασμούς με οποιοδήποτε άλλο προϊόν, δηλαδή κατ’ ελάχιστον 10%, ή 15% για όσα προέρχονται από την ΕΕ και έως 50% για αυτά από την Ινδία και τη Βραζιλία.

Πριν καν τεθεί σε ισχύ το μέτρο είχε αρχίσει να προκαλεί προβλήματα στην αποστολή δεμάτων στις ΗΠΑ.

Την Τρίτη η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU), ένας οργανισμός του ΟΗΕ, ανακοίνωσε ότι 25 χώρες έχουν αποφασίσει να αναστείλουν τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ, λόγω του ασαφούς πλαισίου.

Μεταξύ των χωρών αυτών είναι και πολλές ευρωπαϊκές, όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η Ιταλία, αλλά και η Ινδία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και το Μεξικό.

Ο λόγος που επικαλούνται είναι το σύντομο χρονικό διάστημα που δόθηκε προτού τεθεί σε ισχύ το μέτρο, ενώ το διάταγμα του Τραμπ ορίζει ότι εναπόκειται «στους μεταφορείς και σε άλλα εξουσιοδοτημένα μέρη να εισπράττουν εκ των προτέρων τους τελωνειακούς δασμούς από τους αποστολείς» πριν τους καταβάλουν στις αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με την UPU.