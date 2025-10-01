ΗΠΑ: Καταζητείται άνδρας που αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι στην Καλιφόρνια - Real.gr

Quantcast
06:45, 01/10/2025
Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τρίτη πως προσφέρουν αμοιβή 20.000 δολαρίων σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι αποκεφάλισε θαλάσσιο λιοντάρι στην Καλιφόρνια, τον περασμένο Ιούλιο.

Ο καταζητούμενος περιγράφεται ως ένας λευκός άνδρας, φαλακρός με πλούσια γενειάδα, ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών. Το έγκλημα διαπράχθηκε στην παραλία Πόιντ Πίνος, περίπου 130 χιλιόμετρα νότια του Σαν Φρανσίσκο.

«Αφού έκοψε το κεφάλι της φώκιας, το έβαλε σε μια πλαστική σακούλα με φερμουάρ, και έφυγε από την περιοχή με ένα λευκό αυτοκίνητο Cadillac Escalade», αναφέρει η ανακοίνωση της εθνικής υπηρεσίας παρακολούθησης των ωκεανών και της ατμόσφαιρας (NOAA) των ΗΠΑ.

Είναι η δεύτερη φορά που καταγράφεται αποκεφαλισμός θαλάσσιου λιονταριού στην Καλιφόρνια. Η προηγούμενη ήταν τα Χριστούγεννα του 2024 στην περιοχή Μποντέγκα Μπέι, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο. Ο φερόνενος ως δράστης εκείνης της επίθεσης πιστεύεται πως είναι περίπου 20 χρόνια νερότερος από εκείνον που αποκεφάλισε το θαλάσσιο λιοντάρι στην παραλία Πόιντ Πίνος, και παραμένει ασύλληπτος.

