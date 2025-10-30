ΗΠΑ-Κίνα: Φαιντανύλη, σπάνιες γαίες, σόγια... Οι «επιτυχίες» που ανακοινώθηκαν από τον Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Σι - Real.gr

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σήμερα «μεγάλη επιτυχία» τη συνάντησή του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, κατά την οποία επιτεύχθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, συμφωνίες αναφορικά με τη φαιντανύλη και τις σπάνιες γαίες.

Ακολουθούν οι κύριες δηλώσεις του Τραμπ επί του προεδρικού αεροπλάνου Air Force One λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Σι στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας:

Φαιντανύλη και τελωνειακοί δασμοί

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει από το Μάρτιο επιπλέον τελωνειακούς δασμούς 20% σε πολυάριθμα κινεζικά προϊόντα ως αντίποινα για τον ανεπαρκή, όπως καταγγέλλει, έλεγχο που ασκεί η Κίνα στο λαθρεμπόριο φαιντανύλης και άλλων οπιοειδών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες – κάτι που αμφισβητεί το Πεκίνο.

Όμως μετά τη συνομιλία στην Μπουσάν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αυτός ο επιπρόσθετος δασμός θα μειωθεί στο 10%, επαναφέροντας έτσι τους τελωνειακούς δασμούς στα κινεζικά προϊόντα στο 47%.

Ο Σι Τζινπίνγκ «δέχθηκε να κάνει τα πάντα για να περιορίσει τη ροή» αυτού του θανατηφόρου οπιοειδούς, το οποίο έχει σκοτώσει χιλιάδες Αμερικανούς, δήλωσε ο Τραμπ. «Είμαι πεπεισμένος ότι θα κάνει τα πάντα για να σταματήσει αυτή τη μάστιγα», δήλωσε.

Σπάνιες γαίες: συμφωνία για ένα χρόνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι συνήψε με τον Σι Τζινπίνγκ συμφωνία ενός έτους για την προμήθεια σπάνιων γαιών, η οποία θα ανανεώνεται κάθε χρόνο έπειτα από διαπραγμάτευση.

Το Πεκίνο επέβαλε πρόσφατα νέους περιορισμούς στις εξαγωγές αυτών των κρίσιμης σημασίας υλικών για την παγκόσμια βιομηχανία, στα οποία η Κίνα ασκεί οιονεί μονοπώλιο. Ο Τραμπ είχε απαντήσει ανακοινώνοντας απαγορευτικούς τελωνειακούς δασμούς 100% σε όλα τα κινεζικά προϊόντα, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ το Σάββατο, πριν υπαναχωρήσει.

«Η συμφωνία αναφορικά με τις σπάνιες γαίες έχει πλέον συναφθεί και ισχύει για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε εξάλλου συνάψει την Τρίτη με το Τόκιο μια συμφωνία για την ασφάλεια των προμηθειών των δύο χωρών σε κρίσιμης σημασίας μέταλλα.

«Δεν υπάρχει απολύτως κανένα εμπόδιο σχετικά με τις σπάνιες γαίες, ελπίζω ότι αυτός ο όρος θα εξαφανισθεί για κάποιο καιρό από το λεξιλόγιό μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Επανάληψη των κινεζικών αγορών σόγιας

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Κίνα ετοιμάζεται να αγοράσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες «σημαντικές» ποσότητες σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων.

«Σημαντικοί όγκοι σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων θα αγορασθούν αμέσως», ανέφερε.

Σε αντίποινα για τους αμερικανικούς επιπρόσθετους δασμούς, που συνδέονταν με τη φαιντανύλη, η Κίνα είχε επιβάλει τους δικούς της δασμούς στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα και είχε αναστείλει τις εισαγωγές σόγιας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στρεφόμενη σε άλλες χώρες παραγωγούς (Βραζιλία, Αργεντινή…).

Όμως ο ασιατικός γίγαντας είναι μια κρίσιμης σημασίας αγορά: η Κίνα είχε απορροφήσει πέρυσι πάνω από τις μισές αμερικανικές εξαγωγές σόγιας.

Καθώς πλήττονται οι αμερικανοί αγρότες, το ζήτημα ήταν κρίσιμης σημασίας για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήθελε να εξασφαλίσει μια πολιτική νίκη σ’ ένα κρίσιμης σημασίας γι’ αυτόν τμήμα του εκλογικού σώματος.

Ημιαγωγοί: θέμα σε εκκρεμότητα;

Το Πεκίνο επιδιώκει να ενισχύσει τη βιομηχανία του ηλεκτρονικών μικροκυκλωμάτων για να παρακάμψει τους περιορισμούς στις εξαγωγές που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον σε εξαρτήματα που έχουν ουσιώδη σημασία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο γενικός διευθυντής της γιγάντιας αμερικανικής εταιρείας μικροκυκλωμάτων Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ, είχε ζητήσει προχθές, Τρίτη, από την Ουάσινγκτον να εγκρίνει την πώληση στην Κίνα μικροκυκλωμάτων τεχνητής νοημοσύνης κατασκευασμένα στις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον απαγορεύει στην Nvidia να εξάγει εκεί τα πιο προηγμένα προϊόντα της.

Από την πλευρά του το Πεκίνο κάνει λόγο για ανησυχίες που συνδέονται με την εθνική ασφάλεια σε σχέση με προϊόντα της Nvidia.

«Μιλήσαμε πράγματι για τα τσιπ», δήλωσε ο Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ. Πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής της Nvidia θα έχει συνομιλίες με το Πεκίνο σχετικά με τις «δυνατότητες». Ο Τζένσεν Χουάνγκ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Νότια Κορέα για μια συνάντηση των επικεφαλής των μεγάλων εταιρειών της περιφέρειας Ασίας-Ειρηνικού (APEC CEO Summit).

«Είμαστε κατά κάποιο τρόπο ο διαιτητής», διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμερίσθηκε

«Η Ταϊβάν δεν αναφέρθηκε καθόλου. Το ζήτημα αυτό δεν εθίγη», δήλωσε ο Τραμπ επί του Air Force One.

Το θέμα θεωρούνταν μείζον σημείο τριβής κατά τη συνάντηση, καθώς αναλυτές περίμεναν ότι το Πεκίνο θα επεδίωκε να ασκήσει πίεση σχετικά με το νησί, την κυριαρχία του οποίου διεκδικεί.

«Δουλειά από κοινού» σχετικά με την Ουκρανία

«Η Ουκρανία αναφέρθηκε με πολύ ισχυρό τρόπο. Μιλήσαμε γι’ αυτήν πολύ και θα δουλέψουμε μαζί και οι δύο για να δούμε αν μπορούμε να επιτύχουμε κάτι», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Σι Τζινπίνγκ «θα μας βοηθήσει, θα δουλέψουμε από κοινού σχετικά με την Ουκρανία», δήλωσε. Το Πεκίνο υποστηρίζει πως τηρεί ουδέτερη στάση στη σύγκρουση, όμως έχει αποφύγει να καταδικάσει τη ρωσική επίθεση.

Επίσκεψη τον Απρίλιο στην Κίνα

«Θα είμαι στην Κίνα τον Απρίλιο και (ο Σι Τζινπίνγκ) θα έρθει εδώ λίγο αργότερα, στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς ή στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Τραμπ.