ΗΠΑ: Λονδίνο και Ουάσινγκτον μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους, εκτίμησε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον - Real.gr

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος πως η χώρα του και η Βρετανία θα διατηρήσουν τη λεγόμενη «ειδική σχέση τους» και θα λύσουν τις διαφορές τους αναφορικά με τη Γροιλανδία, οι οποίες απειλούν να διαταράξουν τους διμερείς δεσμούς.

Ο Τζόνσον βρίσκεται στο Λονδίνο με αφορμή την 250ή επέτειο από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ από τη Βρετανία. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κρίσης για τις διατλαντικές σχέσεις, λίγες ημέρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με επιπλέον δασμούς αν δεν επιτρέψουν στην Ουάσινγκτον να αγοράσει τη Γροιλανδία.

Εξάλλου σήμερα ο Τραμπ επέκρινε έντονα το Λονδίνο για συμφωνία που υπέγραψε η οποία προβλέπει την επιστροφή των Νησιών Τσάγκος –ανάμεσα στα οποία είναι και το Ντιέγκο Γκαρσία όπου υπάρχει μια μεγάλη αμερικανοβρετανική, στρατιωτική, αεροπορική βάση– στον Μαυρίκιο, αντιστρέφοντας τη μέχρι τώρα στάση της Ουάσινγκτον.

«Πάντα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας με ηρεμία, σαν φίλοι. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω σήμερα το πρωί ότι αυτό ισχύει», δήλωσε ο Τζόνσον σε ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Εξάλλου ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων επεσήμανε ότι συναντήθηκε χθες Δευτέρα με τον Βρετανό πρωθυπουργό. Εκτίμησε επίσης ότι ο Κιρ Στάρμερ έστειλε «το σωστό μήνυμα και στον σωστό τόνο» με σημερινή ανακοίνωσή του, στην οποία απηύθυνε έκκληση για ήρεμη συζήτηση με στόχο να επιλυθούν οι διαφωνίες αναφορικά με τη Γροιλανδία και να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος.

Ο Στάρμερ έχει στο παρελθόν εκφραστεί θετικά για τη στενή του σχέση με τον Τραμπ και κατάφερε να συνάψει συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο τον Μάιο προκειμένου να αποφύγει οι ΗΠΑ να επιβάλουν επιπλέον δασμούς στα εισαγόμενα βρετανικά προϊόντα. Ωστόσο οι πρόσφατες εξελίξεις κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη στρατηγική του Λονδίνου έναντι της Ουάσινγκτον.

Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι μίλησε με τον Τραμπ χθες και του είπε ότι σκοπεύει να εκμεταλλευθεί την επίσκεψή του στη Βρετανία «για να ενθαρρύνω τους φίλους μας να βοηθήσουν να ηρεμήσουν τα νερά».

«Ας αναζητήσουμε μια συμφωνία, ας συνεχίσουμε τον διάλογό μας και ας βρούμε μια λύση, όπως κάναμε πάντα στο παρελθόν», τόνισε ο ίδιος. «Και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είμαι βέβαιος ότι μπορούμε και πρόκειται να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την ειδική μας σχέση μεταξύ των δύο κρατών».