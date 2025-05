ΗΠΑ: Με διαταγή Τραμπ παγώνουν τα ραντεβού στις πρεσβείες για την έκδοση φοιτητικής βίζας - Διαδηλώσεις σπουδαστών του Χάρβαρντ - Real.gr

Εκατοντάδες φοιτητές του Χάρβαρντ διαδήλωσαν χθες Τρίτη απαντώντας στη νέα επίθεση του Λευκού Οίκου εναντίον του πανεπιστημίου μετά την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει όλες τις συμβάσεις που έχει συνάψει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση με το περίβλεπτο πανεπιστήμιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εξαπολύσει δριμεία επίθεση εναντίον του Χάρβαρντ το οποίο αρνήθηκε να επιτρέψει στον Ρεπουμπλικάνο να έχει λόγο στον διορισμό καθηγητών και την εισαγωγή φοιτητών.

Το πιο πρόσφατο μέτρο που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση Τραμπ ήταν να ζητήσει από τις ομοσπονδιακές αρχές να καταρτίσουν κατάλογο με τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με το Χάρβαρντ και να ενημερώσουν «αν μπορούν να ακυρωθούν ή να ανακατευθυνθούν αλλού».

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, το συνολικό ποσό των συμβάσεων αυτών ανέρχεται σε 100 εκατ. δολάρια.

«Τραμπ = προδότης», έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές, υπό τις εκκλήσεις «να παραμείνουν» οι ξένοι φοιτητές, τους οποίους ο Ρεπουμπλικάνος θέλει να εμποδίσει να φοιτούν στα αμερικανικά πανεπιστήμια με το σκεπτικό ότι κάποιοι προέρχονται από χώρες «που δεν είναι καθόλου φιλικές προς τις ΗΠΑ».

Ωστόσο ομοσπονδιακή δικαστής της Μασαχουσέτης ανέστειλε προσωρινά την ακύρωση της πιστοποίησης του προγράμματος Φοιτητών και Ανταλλαγών Επισκεπτών (SEVIS) του Χάρβαρντ για το ακαδημαϊκό έτος 2025- 26, την οποία είχε ζητήσει η Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Νέα ακροαματική διαδικασία είναι προγραμματισμένη για το ζήτημα την Πέμπτη, προκειμένου η δικαστής Άλισον Μπάροους να αποφασίσει αν θα αναστείλει επ’ αόριστον την ακύρωση της πιστοποίησης.

Στο μεταξύ τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι αλλοδαποί φοιτητές του Χάρβαρντ δηλώνουν ανήσυχοι.

«Όλοι οι αλλοδαποί φίλοι μου, οι καθηγητές και οι ερευνητές κινδυνεύουν και απειλούνται με απέλαση, διαφορετικά έχουν την επιλογή να αλλάξουν» πανεπιστήμιο, δήλωσε η Άλις Γκόγιερ.

Το Χάρβαρντ, που βρίσκεται στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης, υποδέχθηκε φέτος περίπου 6.700 ξένους φοιτητές, που αντιστοιχούν στο 27% του συνόλου των φοιτητών του πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Αναστολή των φοιτητικών θεωρήσεων εισόδου

Την ίδια ώρα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε να ανασταλεί η επεξεργασία των θεωρήσεων εισόδου για τους αλλοδαπούς φοιτητές μέχρι να εξεταστούν σε βάθος οι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλων όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

Σε εσωτερικό υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή του AFP το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητεί πλέον από τις πρεσβείες και τα προξενεία των ΗΠΑ να μην κλείνουν «ραντεβού για νέες φοιτητικές βίζες ή προγράμματα ανταλλαγής» φοιτητών και να αναμείνουν «την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την σε βάθος εξέταση των (λογαριασμών) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όλων των αιτούντων».

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η αναστολή ενδέχεται να είναι σύντομη, ενώ επισημαίνεται ότι οι πρεσβείες θα λάβουν νέες εντολές «τις επόμενες ημέρες».

«Στόχος, όπως τον έχουν δηλώσει ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ κατανοούν τον νόμο, ότι δεν έχουν εγκληματικούς σκοπούς», εξήγησε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους.

Εκατοντάδες αλλοδαποί φοιτητές στις ΗΠΑ είδαν να ακυρώνονται οι βίζες τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ άλλοι που συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν συλληφθεί και απειληθεί με απέλαση, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται νόμιμα στο αμερικανικό έδαφος.

Ο Τραμπ μοιάζει αποφασισμένος να επιβάλει τη συντηρητική και εθνικιστική του ιδεολογία στον κόσμο της εκπαίδευσης, της έρευνας και του πολιτισμού. Εξάλλου η κυβέρνησή του κατηγορεί το Χάρβαρντ ότι έχει δεσμούς με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και ότι επέτρεψε να εξαπλωθεί ο αντισημιτισμός στους χώρους του.

Harvard students, professors, and supporters gathered for a protest of President Donald Trump’s policies regarding the university, rallying around their international students. pic.twitter.com/H0r0eHT2uk

— USA TODAY Video (@usatodayvideo) May 28, 2025