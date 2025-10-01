ΗΠΑ: Με προεδρικό διάταγμα δεσμεύονται να εγγυηθούν την ασφάλεια του Κατάρ μετά τις ισραηλινές επιθέσεις - Real.gr

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κατάρ, σύμμαχο της Ουάσινγκτον, μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της χώρας αυτής του Κόλπου τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος.

«Αποτελεί πολιτική των ΗΠΑ να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Κράτους του Κατάρ έναντι οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης», αναφέρεται στο εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, που φέρει προχθεσινή ημερομηνία.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου, στοχεύοντας αξιωματούχους της Χαμάς που είχαν συνάντηση σε συγκρότημα κατοικιών στην καρδιά της Ντόχα, της πρωτεύουσας αυτής της χώρας του Κόλπου.

Η επίθεση προκάλεσε μια σπάνια επίπληξη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμμαχο του Ισραήλ, ο οποίος εξέφρασε «μεγάλη δυσαρέσκεια» κατά της ισραηλινής κυβέρνησης.

Το εκτελεστικό διάταγμα ορίζει ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρήσει «οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον του εδάφους, της κυριαρχίας ή των κρίσιμων υποδομών του Κράτους του Κατάρ ως απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ».

Σε περίπτωση επίθεσης, η αμερικανική κυβέρνηση θα λάβει «όλα τα νόμιμα και κατάλληλα μέτρα», συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής δράσης, σημειώνεται.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας προχθές, Δευτέρα, από τον Λευκό Οίκο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον ομόλογό του τού Κατάρ.

Την επομένη, το Κατάρ ισχυρίστηκε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και μια υπόσχεση από το Ισραήλ ότι δεν θα επιτεθεί ξανά στη χώρα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ