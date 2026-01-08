Quantcast
ΗΠΑ: Μετά τη Μινεάπολη, ο Λευκός Οίκος καταγγέλλει μια «οργανωμένη επίθεση» εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου - Real.gr
22:45, 08/01/2026
O Λευκός Οίκος έκρινε σήμερα πως οι δυνάμεις επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια «οργανωμένη επίθεση» σε ολόκληρη τη χώρα, μετά τον θάνατο στη Μινεάπολη (Μινεσότα, βόρεια) μιας γυναίκας, την οποία πυροβόλησε και σκότωσε ένα μέλος της αστυνομίας μετανάστευσης

«Το θανατηφόρο περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες στη Μινεσότα είναι το αποτέλεσμα ενός επικίνδυνου και ευρύτερου αριστερού κινήματος που έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, όπου οι γενναίοι άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων επιβολής του νόμου δέχονται οργανωμένη επίθεση», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

