ΗΠΑ: Μια Τουρκάλα φοιτήτρια συνελήφθη με αφορμή ένα άρθρο γνώμης για το Μεσανατολικό - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ομοσπονδιακή δικαστής στη Μασαχουσέτη απαγόρευσε την Παρασκευή την απέλαση μιας μεταπτυχιακής φοιτήτριας από την Τουρκία που έκανε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο Ταφτς της Βοστόνης, η οποία είχε εκφράσει την υποστήριξή της για τους Παλαιστινίους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και συνελήφθη από αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα.

Η 30χρονη Ρουμέισα Οζτούρκ συνελήφθη από την υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ κοντά στο σπίτι της στη Μασαχουσέτη την Τρίτη, σύμφωνα με βίντεο που δείχνει τη σύλληψη από ομοσπονδιακούς πράκτορες με καλυμμένα τα πρόσωπα. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανακάλεσαν τη βίζα της.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κατηγόρησε την Οζτούρκ, χωρίς να παρέχει αποδείξεις γι΄αυτό, για «εμπλοκή σε δραστηριότητες προς υποστήριξη της Χαμάς», την οποία η κυβέρνηση των ΗΠΑ περιλαμβάνει στον κατάλογό της των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων».

Πέρυσι η Οζτούρκ έγραψε μαζί με έναν άλλον φοιτητή άρθρο γνώμης στη φοιτητική εφημερίδα του Ταφτς, επικρίνοντας την αντίδραση του πανεπιστημίου στις εκκλήσεις των φοιτητών να διακόψει τους δεσμούς του με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ και «να αναγνωρίσει την παλαιστινιακή γενοκτονία».

Turkish PhD student Rumeysa Ozturk was detained by masked U.S. ICE agents yesterday while heading to an Iftar dinner in Massachusetts.

Ozturk, who held a valid F-1 visa and studied at Tufts University, was reportedly being watched for two days before her arrest.

She was on the… pic.twitter.com/eL92GyKE3J

— Clash Report (@clashreport) March 26, 2025