ΗΠΑ: Μόνο το 29% στηρίζει την επέμβαση του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό - Real.gr

ΗΠΑ: Μόνο το 29% στηρίζει την επέμβαση του αμερικανικού στρατού για την εξόντωση υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε Καραϊβική και Ειρηνικό

15:15, 14/11/2025
Μόνο το 29% των Αμερικανών στηρίζει την επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων για την εξόντωση υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, απορρίπτοντας την πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έχει διατάξει τη διεξαγωγή αεροπορικών επιθέσεων εναντίον πλοίων στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos.

Η δημοσκόπηση διήρκεσε έξι ημέρες και ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, την ώρα που η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Λατινική Αμερική, κυρίως στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τα ευρήματά της, το 51% των ερωτηθέντων δήλωσε αντίθετο στον φόνο υπόπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, ενώ οι υπόλοιποι επεσήμαναν ότι δεν είναι σίγουροι.

Ένδειξη του διχασμού μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών, το 27% των υποστηρικτών του κόμματος του Τραμπ δήλωσε αντίθετο στην πρακτική, ενώ το 58% την υποστηρίζει. Τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών είναι αντίθετοι στην πρακτική αυτή, έναντι έναν στους δέκα που την υποστηρίζει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατάξει από τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον 20 αεροπορικά πλήγματα εναντίον πλοιαρίων που φέρονταν να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, από τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 79 άνθρωποι.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, έχουν καταδικάσει τα πλήγματα αυτά χαρακτηρίζοντάς τα παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις πολιτών. Κάποιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Κλιμάκωση

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναγάγει την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών σε βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του και έχει απειλήσει να επεκτείνει τα πλήγματα σε στόχους στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, αν και πιο πρόσφατα δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει άμεση επίθεση.

Μόνο το 35% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση απάντησε ότι στηρίζει τη χρήση στρατιωτικής βίας στο εσωτερικό της Βενεζουέλας προκειμένου να μειωθεί η εισροή παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ, χωρίς την άδεια της κυβέρνησης της χώρας.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Ford, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, έφτασε την Τρίτη στην Καραϊβική ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ήδη από τον Αύγουστο οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική οκτώ πολεμικά πλοία, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, καταγγέλλει ότι στόχος της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή είναι η ανατροπή του. Ο Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι οι ημέρες του Μαδούρο στην εξουσία είναι «μετρημένες», ενώ τον Οκτώβριο επιβεβαίωσε ότι έδωσε άδεια στη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Μόλις το 21% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι στηρίζει μια επέμβαση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την ανατροπή του Μαδούρο, ενώ το 31% σημείωσε ότι θα υποστήριζε τυχόν προσπάθεια των ΗΠΑ να απομακρυνθεί από την εξουσία με μη στρατιωτικά μέσα.

