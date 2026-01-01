ΗΠΑ: Να δείξουμε στον κόσμο ότι «η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει», δηλώνει ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ: Να δείξουμε στον κόσμο ότι «η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει», δηλώνει ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι

23:23, 01/01/2026
Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι, που ορκίστηκε σήμερα δήμαρχος της Νέας Υόρκης, υποσχέθηκε να «δώσει το παράδειγμα στον κόσμο» δείχνοντας ότι «η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει», στην ομιλία του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του.

«Πολλοί θα μας παρατηρούν. Θέλουν να μάθουν αν η αριστερά μπορεί να κυβερνήσει (…) Θέλουν να μάθουν αν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να επιλυθούν. Έτσι, ενωμένοι, με κινητήριο δύναμη την αποφασιστικότητά μας, θα κάνουμε αυτό που κάνουν καλύτερα οι Νεοϋορκέζοι: θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο», είπε ο 34χρονος δήμαρχος.

Μιλώντας μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν μέσα στο κρύο, έξω από το Δημαρχείο στο Μανχάταν, ο νέος δήμαρχος, μέλος του μικρού κόμματος Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA), δεσμεύτηκε ότι δεν θα αθετήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση του υψηλού κόστους ζωής.

«Από σήμερα και στο εξής, θα κυβερνάμε με ευρύτητα και τόλμη. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορηθούμε ότι μας λείπει το θάρρος ή ότι δεν προσπαθούμε», δήλωσε.

Μετά από μια πρώτη ορκωμοσία το βράδυ της Τετάρτης ενώπιον της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, εχθρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και ένθερμη υποστηρίκτρια του νέου δημάρχου, ήταν σήμερα το απόγευμα που ο Μαμντάνι ορκίστηκε δήμαρχος μπροστά στον Μπέρνι Σάντερς, την ηγετική φιγούρα της αμερικανικής αριστεράς.

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει δηλώσει ότι ο Σάντερς είναι ένας από τους πολιτικούς του ήρωες.

«Σε μια εποχή στην ιστορία της χώρας μας που βλέπουμε πολύ μίσος, πολύ διχασμό και πολύ αδικία, σας ευχαριστούμε που εκλέξατε τον Ζοχράν Μαμντάνι δήμαρχο της Νέας Υόρκης!», είπε ο 84χρονος γερουσιαστής του Βερμόντ στο πλήθος.

