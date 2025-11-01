ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα
ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα

12:45, 01/11/2025
ΗΠΑ: NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη, έξι φορές μέχρι τώρα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με μια σπουδή που μαρτυρά την επιρροή της Κιμ Καρντάσιαν στον κόσμο, ο επικεφαλής της NASA αισθάνθηκε υποχρεωμένος αυτήν την εβδομάδα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, όταν η «βασίλισσα» των ριάλιτι σόου δήλωσε οτι πιστεύει την παλιά θεωρία συνωμοσίας, σύμφωνα με την οποία η προσσελήνωση του Apollo 11, το 1969, ήταν σκηνοθετημένη.

Σε ένα νέο επεισόδιο του οικογενειακού ριάλιτι «The Kardashians», η σταρ του σόου είπε ότι πιστεύει ότι η προσσελήνωση των αστροναυτών Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν είναι μύθος.

Αυτό που την έπεισε, είπε, ήταν ένα βίντεο που είδε στο διαδίκτυο με μια συνέντευξη του Όλντριν.

Κατά τη δική της ερμηνεία, όσα είπε σε αυτή τη συνέντευξη ο Όλντριν σημαίνουν ότι η προσσελήνωση δεν συνέβη ποτέ.

