ΗΠΑ: Νέα προειδοποίηση μετεωρολόγων για «λευκό εφιάλτη διαρκείας» – Εικόνες χάους στον αμερικανικό νότο - Real.gr
08:25, 25/01/2026
Στο έλεος της μεγαλύτερης κακοκαιρίας εδώ και μισό αιώνα βρίσκονται τα 2/3 των Ηνωμένων Πολιτειών με 16 Πολιτείες, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Τέξας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το θερμόμετρο στη Μινεσότα έδειξε 27 βαθμούς υπό το μηδέν ενώ στα μεσοδυτικά προβλέπεται ψύχος ως και -40°Κελσίου που ενδέχεται να διαρκέσει ως και για δέκα ημέρες.

 


Υπό παράλυση τα αεροδρόμια με 13.000 πτήσεις που ακυρώθηκαν.

Αφού σάρωσε τον Νότο, η καταιγίδα κινείται βορειοανατολικά, με τις χιονοπτώσεις να ξεπερνούν τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

 


Το ψύχος συνιστά ρεκόρ 30 ετών, με το «αποτύπωμα» στη λίμνη Μίσιγκαν να προκαλεί δέος.

 


Με το θερμόμετρο στη Μινεάπολη να δείχνει -21 βαθμούς Κελσίου και το κρύο να αντιστοιχεί σε -45 βαθμούς Κελσίου, η εικόνα από το Foxnews είναι χαρακτηριστική.

 


Ακολουθούν «παγωμένες ημέρες και συσσώρευση πάγου»

Η σφοδρή χιονόπτωση και η παγωμένη βροχή δυνητικά απειλούν 180 εκατομμύρια ανθρώπους – περισσότερο από το μισό πληθυσμό των ΗΠΑ ανακοίνωσε με νέο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το Σάββατο το βράδυ, προειδοποιώντας ότι ακολουθούν παγωμένες ημέρες και συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, με δυνητικά «καταστροφικές επιπτώσεις».

«Πρόκειται για καταιγίδα που όμοιά της δεν έχουμε δει εδώ και χρόνια», δήλωσε το Σάββατο η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, ανακοινώνοντας περιορισμούς στις μετακινήσεις με επαγγελματικά οχήματα και όριο ταχύτητας 56 χλμ/ώρα στους αυτοκινητόδρομους.

 


Διακοπές ρεύματος σε Λουιζιάνα και Τέξας

Περίπου 140.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, 58.000 στη Λουιζιάνα και περίπου 50.000 στο Τέξας.

Το χιόνι έσπασε κλαδιά και έριξε δέντρα πάνω σε γραμμές ηλεκτροδότησης. «Έχουμε εκατοντάδες δέντρα πεσμένα και πολλά κλαδιά στο δρόμο», δήλωσε ο Επίτροπος της Κομητείας Σέλμπι. Υπήρξαν αναφορές για οχήματα που χτυπούσαν πεσμένα δέντρα και δέντρα που έπεφταν πάνω σε σπίτια στην ενορία Ντε Σότο της Λουιζιάνα.

 

«Με τον πάγο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», προειδοποιούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια. «Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

 


«Περισσότερες ακυρώσεις πτήσεων από την πανδημία κορονοϊού»

Όλες οι πτήσεις του Σαββάτου ακυρώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Γουίλ Ρότζερς στην Οκλαχόμα, ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις της Κυριακής.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, περισσότερες από 700 πτήσεις αναχώρησης και σχεδόν άλλες ισάριθμες πτήσεις άφιξης ακυρώθηκαν. Υπό παράλυση βρίσκονται τα αεροδρόμια στο Σικάγο, την Ατλάντα, το Νάσβιλ και το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Μέχρι αργά το απόγευμα του Σαββάτου, σχεδόν όλες οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον για την Κυριακή είχαν ήδη ακυρωθεί.

Δύο κύματα της καταιγίδας την καθιστούν μοναδική, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. «Το ένα είναι ότι 2.000 μίλια χώρας επηρεάζονται από την καταιγίδα με χιόνι, χιονόνερο και παγωμένη βροχή και το άλλο μέρος αυτής της καταιγίδας που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι τι θα συμβεί αμέσως μετά, δηλαδή ρεκόρ κρύου και εκτός ελέγχου πάγος», δήλωσε ο Josh Weiss, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της NOAA.

 

