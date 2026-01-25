ΗΠΑ: Νέα προειδοποίηση μετεωρολόγων για «λευκό εφιάλτη διαρκείας» – Εικόνες χάους στον αμερικανικό νότο - Real.gr

Στο έλεος της μεγαλύτερης κακοκαιρίας εδώ και μισό αιώνα βρίσκονται τα 2/3 των Ηνωμένων Πολιτειών με 16 Πολιτείες, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Τέξας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το θερμόμετρο στη Μινεσότα έδειξε 27 βαθμούς υπό το μηδέν ενώ στα μεσοδυτικά προβλέπεται ψύχος ως και -40°Κελσίου που ενδέχεται να διαρκέσει ως και για δέκα ημέρες.

Middle Tennessee has seen devastating ice storms before. In 2015 and again in 2021, heavy ice collapsed trees and power lines, left tens of thousands without power, and made travel dangerous for days. Read more about the dangers of ice storms: https://t.co/5YrdnFCqD3 pic.twitter.com/FD01uOwB2K — FoxNashville (@FOXNashville) January 24, 2026



Υπό παράλυση τα αεροδρόμια με 13.000 πτήσεις που ακυρώθηκαν.

Αφού σάρωσε τον Νότο, η καταιγίδα κινείται βορειοανατολικά, με τις χιονοπτώσεις να ξεπερνούν τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

A powerful winter storm turns Little Rock, Arkansas roads into sheets of ice, leaving vehicles stranded. pic.twitter.com/Emi9S19kES — AccuWeather (@accuweather) January 24, 2026



Το ψύχος συνιστά ρεκόρ 30 ετών, με το «αποτύπωμα» στη λίμνη Μίσιγκαν να προκαλεί δέος.

Grand Haven’s lighthouse stands covered in ice as freezing temperatures and waves roll in from Lake Michigan. 🌨️ pic.twitter.com/KVuLsioHYK — AccuWeather (@accuweather) January 24, 2026



Με το θερμόμετρο στη Μινεάπολη να δείχνει -21 βαθμούς Κελσίου και το κρύο να αντιστοιχεί σε -45 βαθμούς Κελσίου, η εικόνα από το Foxnews είναι χαρακτηριστική.

FROZEN SPAGHETTI 🍝: Pasta freezes in midair as Minneapolis reaches a low of -21 degrees and a wind chill of -45 degrees on Friday. pic.twitter.com/6m8srLxPZa — FOX Weather (@foxweather) January 24, 2026



Ακολουθούν «παγωμένες ημέρες και συσσώρευση πάγου»

Η σφοδρή χιονόπτωση και η παγωμένη βροχή δυνητικά απειλούν 180 εκατομμύρια ανθρώπους – περισσότερο από το μισό πληθυσμό των ΗΠΑ ανακοίνωσε με νέο δελτίο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το Σάββατο το βράδυ, προειδοποιώντας ότι ακολουθούν παγωμένες ημέρες και συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, με δυνητικά «καταστροφικές επιπτώσεις».

«Πρόκειται για καταιγίδα που όμοιά της δεν έχουμε δει εδώ και χρόνια», δήλωσε το Σάββατο η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, ανακοινώνοντας περιορισμούς στις μετακινήσεις με επαγγελματικά οχήματα και όριο ταχύτητας 56 χλμ/ώρα στους αυτοκινητόδρομους.

*** Several semis involved! #Breakingnews! *** I-55 SB “Major multi-vehicle crash on I-55 southbound near Marston, MO. Several semis were involved, and one appears totaled. Traffic is at a complete standstill as blowing and drifting snow from Winter Storm Fern reduces visibility.… pic.twitter.com/pWmi1ZJupu — Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) January 24, 2026



Διακοπές ρεύματος σε Λουιζιάνα και Τέξας

Περίπου 140.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, 58.000 στη Λουιζιάνα και περίπου 50.000 στο Τέξας.

Το χιόνι έσπασε κλαδιά και έριξε δέντρα πάνω σε γραμμές ηλεκτροδότησης. «Έχουμε εκατοντάδες δέντρα πεσμένα και πολλά κλαδιά στο δρόμο», δήλωσε ο Επίτροπος της Κομητείας Σέλμπι. Υπήρξαν αναφορές για οχήματα που χτυπούσαν πεσμένα δέντρα και δέντρα που έπεφταν πάνω σε σπίτια στην ενορία Ντε Σότο της Λουιζιάνα.

Between power outages, tree damage and travel woes, ice storms can be incredibly destructive. Here’s a look at 10 of the most damaging ice storms in recent history.

https://t.co/ZwUhCexsXu — The Weather Channel (@weatherchannel) January 23, 2026

«Με τον πάγο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα», προειδοποιούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια. «Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

This winter storm is just getting started and roads in North Texas are already a disaster. #txwx pic.twitter.com/JHliqBdH6D — Dylan Federico (@DylanFedericoWX) January 24, 2026



«Περισσότερες ακυρώσεις πτήσεων από την πανδημία κορονοϊού»

Όλες οι πτήσεις του Σαββάτου ακυρώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Γουίλ Ρότζερς στην Οκλαχόμα, ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις της Κυριακής.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, περισσότερες από 700 πτήσεις αναχώρησης και σχεδόν άλλες ισάριθμες πτήσεις άφιξης ακυρώθηκαν. Υπό παράλυση βρίσκονται τα αεροδρόμια στο Σικάγο, την Ατλάντα, το Νάσβιλ και το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Μέχρι αργά το απόγευμα του Σαββάτου, σχεδόν όλες οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον για την Κυριακή είχαν ήδη ακυρωθεί.

Δύο κύματα της καταιγίδας την καθιστούν μοναδική, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. «Το ένα είναι ότι 2.000 μίλια χώρας επηρεάζονται από την καταιγίδα με χιόνι, χιονόνερο και παγωμένη βροχή και το άλλο μέρος αυτής της καταιγίδας που είναι πραγματικά εντυπωσιακό είναι τι θα συμβεί αμέσως μετά, δηλαδή ρεκόρ κρύου και εκτός ελέγχου πάγος», δήλωσε ο Josh Weiss, μετεωρολόγος στο Κέντρο Πρόβλεψης Καιρού της NOAA.