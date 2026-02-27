Quantcast
ΗΠΑ: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα στο Ισραήλ για συνομιλίες για το Ιράν - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα στο Ισραήλ για συνομιλίες για το Ιράν

18:21, 27/02/2026
ΗΠΑ: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο τη Δευτέρα στο Ισραήλ για συνομιλίες για το Ιράν

epa11842336 US Secretary of State Marco Rubio delivers remarks after being sworn in by US Vice President JD Vance (unseen) in the Vice President's ceremonial office in Washington, DC, USA, 21 January 2025. The Senate unanimously confirmed Rubio as America's 72nd Secretary of State with a bipartisan vote of 99-0. EPA/SHAWN THEW / POOL

O επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα για συνομιλίες που θα επικεντρωθούν στο θέμα του Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αφήνουν να πλανάται η απειλή μιας στρατιωτικής επέμβασης εναντίον της Τεχεράνης.

Ο Ρούμπιο «θα έχει συνομιλίες για μια σειρά περιφερειακών προτεραιοτήτων, ιδίως το Ιράν, τον Λίβανο και τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», δήλωσε ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ τη 2α-3η Μαρτίου.

Το ταξίδι του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, μετατέθηκε για τη Δευτέρα.

Σπάνιο γεγονός αποτελεί το ότι κανένας διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν θα μπορέσει να τον συνοδεύσει σε αυτήν την επίσκεψη.

Οι ΗΠΑ συνέστησαν σήμερα στο μη αναγκαίο προσωπικό της πρεσβείας τους στην Ιερουσαλήμ να φύγει από το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved