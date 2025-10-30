ΗΠΑ: Ο Μπέσεντ προανήγγειλλε θετική ανακοίνωση για τους Αμερικανούς αγρότες μετά τις συνομιλίες Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ - Real.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να προχωρήσουν σε μια «ιδιαίτερα ευνοϊκή ανακοίνωση» για τους Αμερικανούς αγρότες, αμέσως μετά τη συνάντηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Η σημερινή ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Σι, θα αποτελέσει μια ηχηρή νίκη για τους σπουδαίους αγρότες μας», ανέφερε ο Μπέσεντ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι αναμένει η Κίνα να επανεκκινήσει σημαντικές αγορές αμερικανικής σόγιας, ύστερα από ένα Σεπτέμβριο χωρίς καμία σχετική συναλλαγή.