ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον δηλώνει ότι δεν είχε καμία ιδέα για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Τζέφρι Έπστιν - Real.gr

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, δήλωσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι «δεν είχε ιδέα» για τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπστιν και ότι δεν θα είχε πετάξει ποτέ με το ιδιωτικό αεροσκάφος του καταδικασμένου χρηματιστή για σεξουαλικά αδικήματα, αν υπήρχε η παραμικρή υπόνοια για τις παρανομίες του.

«Ξέρω τι έκανα και, το σημαντικότερο, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα μεμπτό», δήλωσε ο Κλίντον στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Πρόσθεσε ότι, κατά τις περιορισμένες τους επαφές, δεν έγινε ποτέ μάρτυρας καμίας ένδειξης για το τι πραγματικά συνέβαινε και τόνισε ότι είχε διακόψει κάθε σχέση με τον Έπστιν πάνω από δέκα χρόνια πριν από τον θάνατό του στη φυλακή το 2019.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών, μία ημέρα μετά τη σύζυγό του, πρώην υπουργό Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, η οποία δήλωσε ότι δεν θυμάται να έχει συναντηθεί ποτέ με τον Έπστιν και ότι δεν έχει κάτι να πει σχετικά με τα σεξουαλικά εγκλήματά του.

Η Χίλαρι Κλίντον ανέφερε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια της επτάωρης κατάθεσής της, η Επιτροπή τη ρώτησε για UFO και για μια θεωρία συνωμοσίας του 2016.

Ο Μπιλ Κλίντον είχε πετάξει αρκετές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπστιν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Ορισμένα από τα έγγραφα της υπόθεσης που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης δείχνουν τον πρώην πρόεδρο μαζί με γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν σβηστεί. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, δήλωσε ότι σκοπεύει να τον ρωτήσει σχετικά με αυτές τις φωτογραφίες, καθώς και για την εμπλοκή του Έπστιν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του ζεύγους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ