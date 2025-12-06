ΗΠΑ: Ο δήμος του Σαν Ντιέγκο θα καταβάλει 30 εκατ. δολάρια στην οικογένεια εφήβου που πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία - Real.gr

Η δημοτική αρχή στο Σαν Ντιέγκο συμφώνησε να καταβάλει ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων στην οικογένεια δεκαεξάχρονου τον οποίο πυροβόλησε και σκότωσε αστυνομικός καθώς ο έντρομος νεαρός έτρεχε για να σωθεί από άλλον έφηβο που είχε ανοίξει πυρ εναντίον του, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες Παρασκευή.

Ο διακανονισμός αυτός της μεγαλούπολης στην Καλιφόρνια προβλέπει την καταβολή ενός από τα υψηλότερα ποσά που έχουν δοθεί ποτέ ως αποζημίωση εξαιτίας άδικου θανάτου από πυρά μέλους των δυνάμεων επιβολή της τάξης, σύμφωνα με ρεπορτάζ τόσο της San Diego Union-Tribune και των New York Times.

Το ποσό που θα δοθεί στην οικογένεια του Κονόα Ουίλσον, ο οποίος σκοτώθηκε τη νύχτα της 28ης Ιανουαρίου, ξεπερνά τα 27 εκατ. δολάρια που είχαν δοθεί στην οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ, ο θάνατος του οποίου εξαιτίας των ενεργειών αστυνομικού στη Μινεάπολη είχε πυροδοτήσει διαδηλώσεις και ταραχές απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ το 2020.

Την εποχή η αποζημίωση για την υπόθεση Φλόιντ είχε χαρακτηριστεί η μεγαλύτερη που συμφωνήθηκε να δοθεί ποτέ.

«Ποτέ δεν είχα ξαναδεί δήμο να αναλαμβάνει την ευθύνη τόσο γρήγορα», σχολίασε ο Νίκολας Ράουλι, δικηγόρος που εκπροσώπησε την οικογένεια Ουίλσον, μιλώντας στη Γιούνιον-Τρίμπιουν, χαρακτηρίζοντας «ευγενή» τη στάση της δημοτικής αρχής. Ο αστυνομικός «προσπαθούσε να διατηρήσει τον κόσμο ασφαλή» όταν «διέπραξε το λάθος» πρόσθεσε, ήταν «ατύχημα».

Ούτε ο δικηγόρος, ούτε η νομική εκπροσώπηση του δήμου του Σαν Ντιέγκο απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Η πληρωμή, με χρήματα από ειδικό ταμείο που έχουν δημιουργήσει διάφοροι δήμοι για να καλύπτουν ζημίες, θα γίνει εξ ονόματος του δήμου και του αστυνομικού Ντάνιελ Γκολντ, που σκότωσε τον έφηβο, κατά τα δημοσιεύματα.

Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο δήμος ανέφερε πως δεν πρόκειται για «παραδοχή ποινικής ευθύνης από οποιοδήποτε μέρος». Ο αστυνομικός Γκολντ παρέμεινε στην αστυνομική διεύθυνση του Σαν Ντιέγκο, ωστόσο του έχουν ανατεθεί πλέον διοικητικά καθήκοντα.

Ο κ. Ράουλι είχε προειδοποιήσει σε νομικό σημείωμά του πως είχε σκοπό να ζητήσει αποζημίωση 100 εκατ. δολαρίων από τον δήμο αν η υπόθεση κατέληγε στις δικαστικές αίθουσες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Τάιμς.

Η τραγωδία του Ιανουαρίου άρχισε να εκτυλίσσεται όταν έφηβος τράβηξε πιστόλι κι άρχισε να ρίχνει στο θύμα στην πλατφόρμα σιδηροδρομικού σταθμού κι ο 16χρονος τράπηκε σε φυγή για να σωθεί, όπως κατέγραψε κάμερα του συστήματος παρακολούθησης.

Μερικές στιγμές αργότερα, η κάμερα που φόραγε ο αστυνομικός Γκολντ, ο οποίος έτρεχε προς το σημείο όπου ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, κατέγραψε τη μοιραία στιγμή που είδε τον Ουίλσον να τρέχει να φύγει.

Στο βίντεο εικονίζεται ο έφηβος να περνάει με ταχύτητα τον αστυνομικό, που τον πυροβολεί απροειδοποίητα στην πλάτη· ο νεαρός πέφτει αφήνοντας κραυγή πόνου. Αστυνομικοί εικονίζονται να βρίσκουν πιστόλι κάτω από τα ρούχα του όταν τον ψάχνουν.

Ο έφηβος υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα σε νοσοκομείο.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατ’ αρχή την διευθέτηση τον Σεπτέμβριο κι αναμενόταν να ψηφίσει την Τρίτη για να την επικυρώσει επίσημα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Τάιμς και της Γιούνιον-Τρίμπιουν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters