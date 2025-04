ΗΠΑ: O γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλλεν συνάντησε τον άνδρα που απελάθηκε κατά λάθος στο Ελ Σαλβαδόρ - Real.gr

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής των ΗΠΑ, Κρις Βαν Χόλλεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι συνάντησε στο Ελ Σαλβαδόρ τον Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία, έναν άνδρα που απελάθηκε λανθασμένα από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γερουσιαστής δημοσίευσε και φωτογραφία της συνάντησής του με τον Αμπρέγκο Γκαρσία στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

I said my main goal of this trip was to meet with Kilmar. Tonight I had that chance. I have called his wife, Jennifer, to pass along his message of love. I look forward to providing a full update upon my return. pic.twitter.com/U9y2gZpxCb

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 18, 2025