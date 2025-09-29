Quantcast
ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος λέει ότι μια συμφωνία για τη Γάζα είναι «πολύ κοντά» - Real.gr
18:15, 29/09/2025
Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς είναι «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας σε ένα πλαίσιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να διασφαλιστεί σταθερή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η Λέβιτ, που έκανε τις δηλώσεις αυτές στην εκπομπή “Fox and Friends” του δικτύου Fox News, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα. Ο Τραμπ θα μιλήσει με ηγέτες στο Κατάρ, που έχουν εργαστεί ως διαμεσολαβητές με τη Χαμάς, σήμερα, είπε.

«Προκειμένου να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, και οι δύο πλευρές πρέπει να δώσουν κάτι λίγο και μπορεί να φύγουν από το τραπέζι λίγο δυσαρεστημένες, αλλά αυτό είναι στην τελική το πώς πρόκειται να τερματίσουμε αυτή τη σύγκρουση», είπε.

