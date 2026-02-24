ΗΠΑ: Ο Λευκός Οίκος λέει πως η πρώτη επιλογή του Τραμπ για το Ιράν είναι η διπλωματία - Real.gr

Η πρώτη επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με την Τεχεράνη παραμένει πάντα η διπλωματία, όμως είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει θανατηφόρο δύναμη εάν καταστεί αναγκαίο, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του, την ώρα που ο κορυφαίος διπλωμάτης του προετοιμάζεται να ενημερώσει τους επικεφαλής του Κογκρέσου στο θέμα του Ιράν αργότερα σήμερα.

«Η πρώτη επιλογή του προέδρου Τραμπ είναι πάντα η διπλωματία. Όμως, όπως εκείνος έχει δείξει… είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει τη θανατηφόρο δύναμη του στρατού των ΗΠΑ εάν χρειαστεί», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Ο πρόεδρος είναι πάντα ο τελικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων εδώ», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είναι προγραμματισμένο να ενημερώσει ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου, γνωστούς ως η Συμμορία των Οκτώ (Gang of Eight) στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Ρούμπιο αναμένεται να ενημερώσει τους βουλευτές για το Ιράν, μια πηγή με γνώση του θέματος είπε στο Ρόιτερς.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τεράστια ναυτική δύναμη κοντά στις ιρανικές ακτές ενόψει πιθανών πληγμάτων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στις 19 Φεβρουαρίου ο Τραμπ δήλωσε πως δίνει στην Τεχεράνη προθεσμία περίπου 10-15 ημερών για να συνάψει μια συμφωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να αναφερθεί στο θέμα των πιθανών πληγμάτων εναντίον του Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης απόψε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ