ΗΠΑ: O Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή - Real.gr

Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή, καθώς μία Αμερικανίδα δικαστής απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες φόνου και οπλοκατοχής σε βάρος του φερόμενου δολοφόνου του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον, ένα σημαντικό πλήγμα για τους εισαγγελείς.

Η περιφερειακή δικαστίνα Μάργκαρετ Γκάρνετ στο Μανχάταν είπε πως νιώθει πως δεσμεύεται από δεδικασμένα του Ανώτατου Δικαστηρίου προκειμένου να απορρίψει τις κατηγορίες περί φόνου, λέγοντας πως είναι νομικά «ασύμβατες» με τις δύο κατηγορίες περί έμμονης παρενοχλητικής παρακολούθησης (stalking) που ο Μαντζιόνε εξακολουθεί και αντιμετωπίζει. Εφόσον καταδικαστεί, συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με την ισόβια κάθειρξη.

Ο 27χρονος Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες που συνδέονται με τον θάνατο του Τόμσον, τον Δεκέμβριο του 2024 και έχει προφυλακιστεί μετά τη σύλληψή του.

Δημόσιοι αξιωματούχοι καταδίκασαν τη σοκαριστική δολοφονία, όμως ο Μαντζιόνε αναδείχθηκε σε ενός είδους λαϊκό ήρωα στα μάτια ορισμένων Αμερικανών, που κατακρίνουν τα υψηλά κόστη υγειονομικής περίθαλψης και τις πρακτικές των ασφαλιστικών εταιρειών υγείας.

Ο Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος και σε ξεχωριστές κατηγορίες για φόνο, οπλοφορία και πλαστογραφία σε ένα πολιτειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη δίκη. Η Γκάρνετ έχει προγραμματίσει τη διαδικασία επιλογής ενόρκων στην ομοσπονδιακή υπόθεση να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο.

Σε μια απόφαση 39 σελίδων, η Γκάρνετ επισήμανε πως οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν στις κατηγορίες τους για φόνο και οπλοφορία παρά μόνο εάν οι κατηγορίες περί παρενόχλησης χαρακτηριστούν «εγκλήματα βίας».

Σύμφωνα με την ίδια, οι κατηγορίες δεν πληρούν αυτήν την προϋπόθεση, διότι οποιαδήποτε χρήση βίας θα μπορούσε να προκύψει μέσω διαγωγής με “ενδεχόμενο δόλο”, αντίθετα με την «εκ προθέσεως» συμπεριφορά. Η Γκάρνετ είπε πως εισαγγελείς συμφώνησαν πως αυτό απέχει από το είδος της “βίας” που το Ανώτατο Δικαστήριο απαιτεί για να ορίσει ένα έγκλημα βίας.

Η Γκάρνετ αναγνώρισε τον «προφανή παραλογισμό» του νομικού τοπίου, λέγοντας πως κανείς δεν θα αμφισβητούσε σοβαρά ότι η φερόμενη συμπεριφορά του Μαντζιόνε, το να διασχίσει τα πολιτειακά σύνορα για να σκοτώσει ένα συγκεκριμένο στέλεχος εταιρείας παροχής υγείας με ένα περίστροφο με σιγαστήρα, συνιστούσε μια βίαιη εγκληματική συμπεριφορά.

Όπως υπογράμμισε, η ανάλυσή της ενδέχεται να φανεί στους απλούς ανθρώπους, αλλά και σε πολλούς δικηγόρους και δικαστές, ως «διαστρεβλωμένη και παράξενη», όμως «αντιπροσωπεύει την αφοσιωμένη προσπάθεια του δικαστηρίου να εφαρμόσει πιστά τις επιταγές του Ανώτατου Δικαστηρίου στις κατηγορίες σε αυτήν την υπόθεση. Ο νόμος πρέπει να είναι η μόνη ανησυχία αυτού του δικαστηρίου».