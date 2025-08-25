ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ο αμερικανικός στρατός μπορεί ναι, μπορεί όχι να αναπτυχθεί στο Σικάγο - Real.gr

Quantcast
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ο αμερικανικός στρατός μπορεί ναι, μπορεί όχι να αναπτυχθεί στο Σικάγο
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ο αμερικανικός στρατός μπορεί ναι, μπορεί όχι να αναπτυχθεί στο Σικάγο

22:30, 25/08/2025
ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως ο αμερικανικός στρατός μπορεί ναι, μπορεί όχι να αναπτυχθεί στο Σικάγο

epa12321877 Members of the National Guard on patrol at Union Station in Washington DC, USA, 25 August 2025. As the second week of U.S. President Donald Trump’s takeover of Washington, D.C., policing begins, Mississippi joins three other Republican-led states that have vowed to deploy National Guard members in support of the Trump administration’s operation. EPA/WILL OLIVER

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Σικάγο χρειάζεται ομοσπονδιακή βοήθεια για να εκκαθαρίσει την πόλη, ωστόσο δεν ανακοίνωσε καμία απόφαση.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να αναπτυχθεί στο Σικάγο και είναι έτοιμος να πάει οπουδήποτε την τελευταία στιγμή για να καταστείλει το έγκλημα.

«Μπορούμε να πάμε οπουδήποτε έπειτα από προειδοποίηση μικρότερη των 24 ωρών», είπε ο Τραμπ, όταν ερωτήθηκε εάν το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για ανάπτυξη δυνάμεων στο Σικάγο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Σικάγο χρειάζεται ομοσπονδιακή βοήθεια για να εκκαθαρίσει την πόλη, ωστόσο δεν ανακοίνωσε καμία απόφαση.

«Χρειάζονται βοήθεια. Μπορεί να περιμένουμε. Μπορεί ναι μπορεί όχι, ίσως απλά να πρέπει να πάμε και να το κάνουμε, που πιθανόν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο, καθώς υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα που προβλέπουν την απαγόρευση σε υπόπτους εγκληματικών ενεργειών να αποφυλακίζονται με εγγύηση χωρίς χρήματα.

