ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες - Real.gr

23:59, 15/09/2025
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα – Σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σήμερα σκάφος βενεζουελάνικου καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών το οποίο κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, συμπληρώνοντας ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

«Η επίθεση εξαπολύθηκε καθώς αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκωτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (…) προς τις ΗΠΑ», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Επανέλαβε πως τα καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών αντιπροσωπεύουν «απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς και για αμερικανικά συμφέροντα ζωτικής σημασίας».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο διάρκειας 27 δευτερολέπτων που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης στο σκάφος, που διακρίνεται φλεγόμενο μετά την έκρηξη.

Στις αρχές του μήνα, αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει ταχύπλοο το οποίο φερόταν να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διέψευσε το Καράκας.

