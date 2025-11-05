ΗΠΑ: Ο σοσιαλιστής Ζοχράν Μαμντάνι των Δημοκρατικών εκλέγεται δήμαρχος Νέας Υόρκης - Real.gr

Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού κόμματος Ζόραν Μαμντάνι, «δημοκρατικός σοσιαλιστής», μέγας αντίπαλος του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξελέγη χθες Τρίτη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μεταδίδουν τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα NBC News, CNN και CBS News, που βασίζονται στα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα.

Ο 34χρονος, μέλος του τοπικού κοινοβουλίου, προηγείται με διαφορά του πρώην κυβερνήτη της πολιτείας, του κεντρώου Άντριου Κουόμο, και του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου Κέρτις Σίλβυα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εφορευτική επιτροπή.

Σύμφωνα με τα exit poll συγκεντρώνει 50,2% έναντι 40,8% του Άντριου Κουόμο, ενώ ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων Κέρτις Σλίβα έχει μόλις 8,2%.

Αναμένεται έτσι να γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος της μεγαλύτερης μητρόπολης των ΗΠΑ.