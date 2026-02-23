ΗΠΑ: Ο στρατός «εξουδετέρωσε» ένα πλοίο μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική - Real.gr

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι έπληξε ένα σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τρεις άνδρες, στο πολλοστό τέτοιο συμβάν τους τελευταίους μήνες στην περιοχή.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει διατυμπανίσει την επιτυχία της όσον αφορά την εξουδετέρωση των πλοίων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβικλή.

Ο στρατός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το πλοίο εμπλεκόταν «σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών».

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτήν.