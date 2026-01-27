ΗΠΑ: Ο Τραμπ αύξησε στο 25% τους δασμούς σε εισαγωγές από τη Νότια Κορέα - Συνομιλίες άμεσα ζητά η Σεούλ - Real.gr

Quantcast
03:30, 27/01/2026
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα, κατηγορώντας τη Σεούλ ότι δεν εφαρμόζει την εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Επειδή η κορεατική Βουλή δεν έχει θέσει σε ισχύ την ιστορική εμπορική συμφωνία (με τις ΗΠΑ), κάτι που είναι δικαίωμά τους, αυξάνω τους δασμούς σε αυτοκίνητα, ξυλεία και φαρμακευτικά προϊόντα από τη Νότια Κορέα, και όλους τους άλλους ανταποδοτικούς δασμούς από 15% σε 25%», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες «το συντομότερο δυνατόν»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας τόνισε ότι δεν είχε καμιά ενημέρωση εκ των προτέρων για την αναγγελθείσα από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αύξηση στο 25% των τελωνειακών δασμών σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων της που εξάγονται στις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι έχει σκοπό να διεξαγάγει συνομιλίες με την Ουάσιγκτον το συντομότερο δυνατόν.

«Δεν υπήρξε καμιά επίσημη ειδοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης των ΗΠΑ (…) ως αυτό το στάδιο», ανέφερε η νοτιοκορεατική προεδρία σε ανακοίνωσή της. «Ο υπουργός Εμπορίου Κιμ Τζουνγκ-κουάν, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Καναδά, σχεδιάζει επίσης να μεταβεί στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσει με τον αμερικανικό υπουργό Εμπορίου (σ.σ. Χάουαρντ) Λάτνικ για το ζήτημα αυτό», πρόσθεσε η Σεούλ.

