Quantcast
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa» - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa»

08:30, 18/09/2025
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa», μολονότι πρόκειται για γενικό κι αόριστο όρο, που παραπέμπει σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς που λένε πως εμφορούνται από αντιφασισμό, μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς μας πατριώτες στις ΗΠΑ ότι χαρακτηρίζω το ‘Antifa’, άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως τους χαρακτηρισμούς με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

«Θα απευθύνω επίσης σθεναρή σύσταση αυτοί που χρηματοδοτούν το ‘Antifa’ να αντιμετωπίσουν εξονυχιστική έρευνα σύμφωνα με τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές και με τους πιο αυστηρούς κανόνες», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στη Βρετανία για επίσημη επίσκεψη.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στην αρχή της εβδομάδας την πρόθεσή του να πατάξει αυτή που χαρακτήρισε «εσωτερική τρομοκρατία» της αριστεράς μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο ύποπτος για τη δολοφονία, παρουσιάζεται από μεγάλο μέρος της δεξιάς ως δολοφόνος της «άκρας αριστεράς», καθώς φέρεται να είχε πει σε οικείους του πως το θύμα διέσπειρε «μίσος» και χάραξε σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τρίτη από τις αρχές, που ζητούν να επιβληθεί στον 22χρονο η θανατική ποινή.

Μορφή της αμερικανικής δεξιάς, 31 ετών, ο Τσάρλι Κερκ υμνούσε στα εκατομμύρια των ακολούθων του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε εκδηλώσεις που οργάνωνε σε πανεπιστήμια πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, απευθυνόμενος πάνω απ’ όλα στη νεολαία, ενώ υπερασπιζόταν και διέδιε τις ιδέες του, εθνικιστικές, χριστιανικές και παραδοσιοκρατικές ως προς την οικογένεια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm και τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στον realfm και τον Νίκο Χατζηνικολάου

10:00 18/09
Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

Βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Μια 64χρονη νεκρή και 3 τραυματίες

08:48 18/09
Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω

Βουλή: Με αντίστροφη χρονολογική φορά η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Έναρξη της έρευνας από το 2025 προς τα πίσω

09:59 18/09
«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»: Μαζική έξοδος Παλαιστίνιων από την πόλη της Γάζας - Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα

«Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»: Μαζική έξοδος Παλαιστίνιων από την πόλη της Γάζας - Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα

07:38 18/09
Μυστήριο στη Γλυφάδα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάδο ανακύκλωσης

Μυστήριο στη Γλυφάδα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάδο ανακύκλωσης

07:10 18/09
Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ - Οι λαμπερές παρουσίες, το μενού - ΕΙΚΟΝΕΣ

Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Κάρολος και Καμίλα υποδέχθηκαν τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ - Οι λαμπερές παρουσίες, το μενού - ΕΙΚΟΝΕΣ

08:03 18/09
Μητσοτάκης στον ANT1: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες» - Τι είπε για εκλογικό νόμο και κάλπες - Ολόκληρη η συνέντευξη - ΒΙΝΤΕΟ

Μητσοτάκης στον ANT1: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες» - Τι είπε για εκλογικό νόμο και κάλπες - Ολόκληρη η συνέντευξη - ΒΙΝΤΕΟ

18:57 17/09
Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

07:23 18/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved