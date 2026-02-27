ΗΠΑ: Ο Τραμπ διατάσσει την κυβέρνησή του να «σταματήσει αμέσως τη χρήση» της ΤΝ της εταιρίας Anthropic - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε σήμερα εντολή στην κυβέρνησή του να διακόψει «άμεσα κάθε χρήση» της τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας Anthropic, έπειτα από την άρνηση της νεοφυούς επιχείρησης από την Καλιφόρνια να προσφέρει απεριόριστη πρόσβαση στον αμερικανικό στρατό.

«Κατευθύνω ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΑΜΕΣΑ οποιαδήποτε αξιοποίηση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι για υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Άμυνας, που ήδη χρησιμοποιούν προϊόντα της εταιρείας, θα εφαρμοστεί σταδιακή κατάργηση εντός εξαμήνου.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «σοβαρό και καταστροφικό σφάλμα» την απόφαση της Anthropic να μην παραχωρήσει απεριόριστη πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη της στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Η στάση τους, που απορρέει από εγωισμό, θέτει σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών πολιτών, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και την εθνική ασφάλεια», υπογράμμισε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ