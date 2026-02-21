ΗΠΑ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται, σε μια δύσκολη για αυτόν στιγμή, για την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο - Real.gr

Πέρυσι τον Μάρτιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, φέροντας τη λάμψη της ηχηρής του προεδρικής του νίκης, με πυγμή από μια χιονοστιβάδα εκτελεστικών διαταγμάτων που είχε υπογράψει και δραστικών αποφάσεων που είχε λάβει, είχε τότε υποσχεθεί στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο ότι η Αμερική θα βιώσει μια «επιστροφή που ο κόσμος δεν έχει ξαναζήσει και ίσως δεν θα ξαναδεί ποτέ».

Και επί πάνω από ένα χρόνο, κυβερνούσε ανεμπόδιστα, κινούμενος σαν οδοστρωτήρας.

Την ερχόμενη Τρίτη όμως, στην παραδοσιακή αυτή ετήσια ομιλία στο Κογκρέσο, όπου οι Αμερικανοί πρόεδροι καλούνται να μιλήσουν για τα πεπραγμένα και τις προτεραιότητές τους ενώπιον μελών της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος φέτος θα ανεβεί στο βήμα, με το κλίμα να δείχνει διαφορετικό.

Με νωπό το σοκ της χθεσινής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δασμών του, τις επικρίσεις για την μεταναστευτική του πολιτική της κυβέρνησής του να κρατούν, και μαζί τις ανησυχίες στις τάξεις των Ρεπουμπλικάνων για τις ενδιάμεσες εκλογές του ερχόμενου Νοεμβρίου και ενδεχόμενο αποτελεσμάτων που θα φέρουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς.

Κι όμως. Είναι απίθανο στην ομιλία του την Τρίτη ο δισεκατομμυριούχος να εκφράζει την οποιαδήποτε αμφιβολία για τον εαυτό του και τις πολιτικές του. Ωστόσο οι γνωστοί του θορυβώδεις ισχυρισμοί και διαβεβαιώσεις περί ισχύος και επιτυχίας δεν θα έχουν πλέον την παραλυτική επίδραση που μπορεί να είχαν στην αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε χθες Παρασκευή ότι ένα μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο είναι παράνομοι, καταρρίπτοντας έναν βασικό πυλώνα του οικονομικού του προγράμματος, επιφέροντας βαρύ πλήγμα και κατά της διπλωματικής του πολιτικής.

Επίσης χθες, ο υπουργός Εμπορίου ανέφερε επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

«Το φτιαξα το πρόβλημα»

Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος ζωής και μια αυξανόμενη απόρριψη των μεθόδων της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Η στρατηγική του μεγιστάνα μέχρι στιγμής ήταν η εξής: να διαβεβαιώνει τους πάντες ότι όλα πάνε καλά. «Νίκησα το υψηλό κόστο ζωής», είπε ο Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης στη Τζόρτζια.

«Οι άνθρωποι ξέρουν τι ξοδεύουν», αντέκρουσε ο Τοντ Μπελτ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο George Washington.

Και οι ψηφοφόροι «αγανακτούν περισσότερο όταν τους λένε κάτι που ξέρουν ότι είναι ψέματα», τόνισε ο Μπελτ, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, ισχύει και για τον πληθωρισμό αλλά και για τις απελάσεις μεταναστών, οι οποίες είναι πολύ πιο εκτεταμένες από τις συλλήψεις επικίνδυνων εγκληματιών που λέει η κυβέρνηση.

Ο πολιτικός επιστήμονας υποστηρίζει ότι η οικονομία θα καθορίσει τελικά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα ανανεώσουν ολόκληρη τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο της Γερουσίας.

Αν ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, έχει ήδη πει ότι οι Δημοκρατικοί θα ξεκινήσουν διαδικασίες πρότασης μομφής κατά του.

Μέχρι τώρα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου προχωρούσε σαν οδοστρωτήρας, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης και τις διακριτικές επιφυλάξεις εντός του κόμματός του.

Υποχωρήσεις

Ωστόσο, προσφάτως ο Τραμπ έκανε υποχωρήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Απέσυρε – μετά από θύελλα αντιδράσεων – ανάρτησή του μέσω Truth Social ρατσιστικό βίντεο που εικόνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα μαζί με τη σύζυγό του Μισέλ, σαν πιθήκους. Επίσης, σταμάτησε τη μαζική επιχείρηση της ICE στη Μινεάπολη.

Στην πρώτη περίπτωση, σε μια σπάνια κίνηση, ακόμη και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές επέκριναν την ανάρτηση του βίντεο – που ο Λευκός Οίκος αρχικά αντέκρουσε τις επικρίσεις, πριν ώρες αργότερα διαγράψει την ανάρτηση με το βίντεο, μιλώντας για «λάθος υπαλλήλου».

Στη δεύτερη περίπτωση, η κυβέρνηση Τραμπ άλλαξε πορεία μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων, που αμαυρώθηκαν από τους θανάτους δύο Αμερικανών πολιτών που σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Σε διεθνές επίπεδο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε πίσω στις απειλές του για προσάρτηση της Γροιλανδίας μετά την επίτευξη συμβιβασμού, οι όροι του οποίου παραμένουν ασαφείς.

Τα δικαστήρια, εν τω μεταξύ, μόλις αρχίζουν να εκδικάζουν εφέσεις που κατατέθηκαν κατά διαφόρων προεδρικών αποφάσεων.

Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει περαιτέρω πιέσεις στην οικονομία, τη μετανάστευση και την τεράστια εκστρατεία πολιτικής εκδίκησης και εκφοβισμού που έχει επιβάλει.

Για παράδειγμα, ένας δικαστής μπλόκαρε προσωρινά τις κυρώσεις που επέβαλε το Πεντάγωνο εναντίον ενός Δημοκρατικού γερουσιαστή και πρώην στρατιωτικού αξιωματικού, ο οποίος είχε εξοργίσει τον Ντόναλντ Τραμπ προτείνοντας στους στρατιώτες να «αρνηθούν παράνομες εντολές».

Ένας άλλος δικαστής παρέθεσε τη Βίβλο, «Τότε ο Ιησούς άρχισε να κλαίει», όταν διέταξε την απελευθέρωση ενός 5χρονου παιδιού που είχε συλληφθεί μαζί με τον πατέρα του από πράκτορες των ICE και είχε σταλεί σε κέντρο κράτησης μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ