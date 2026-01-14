Τραμπ: Ενημερώθηκα ότι σταμάτησαν οι δολοφονίες στο Ιράν και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις - Real.gr

Quantcast
Τραμπ: Ενημερώθηκα ότι σταμάτησαν οι δολοφονίες στο Ιράν και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις
Τραμπ: Ενημερώθηκα ότι σταμάτησαν οι δολοφονίες στο Ιράν και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις

22:33, 14/01/2026
Τραμπ: Ενημερώθηκα ότι σταμάτησαν οι δολοφονίες στο Ιράν και δεν υπάρχουν σχέδια για εκτελέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ενημερώθηκε πως «σταματούν» οι δολοφονίες διαδηλωτών στο Ιράν, καθώς κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου, από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ είπε πως σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχε σχετικά με την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, «οι δολοφονίες σταματούν» και δεν προκύπτει επί του παρόντος σχέδιο των ιρανικών αρχών για εκτελέσεις.

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε νωρίτερα η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

 

