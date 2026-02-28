ΗΠΑ: Ο Τραμπ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο Ιράν «καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας» από την κατοικία του αμερικανού προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, αρκετές ώρες μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε επίσης ότι, πριν από την έναρξη της επίθεσης εναντίον του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο «είχε ενημερώσει το Κογκρέσο», ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.