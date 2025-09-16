Quantcast
ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

01:30, 16/09/2025
ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια).

Όπως ανακοίνωσε αυτό γίνεται, στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν οι δημοκρατικοί.

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, διευκρίνισε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

01:30 16/09
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

01:00 16/09
Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ υπό τον Μακρόν

Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ υπό τον Μακρόν

00:30 16/09
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες

23:59 15/09
Η Πολωνία εξουδετέρωσε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις - Κρατούνται δύο Λευκορώσοι

Η Πολωνία εξουδετέρωσε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις - Κρατούνται δύο Λευκορώσοι

23:45 15/09
Διακοπή κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ από Κηφισιά προς Πειραιά λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές

Διακοπή κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ από Κηφισιά προς Πειραιά λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές

23:43 15/09
Ισπανία: Aκύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής

Ισπανία: Aκύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής

23:30 15/09
Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα μπούλινγκ και ομοφοβίας

Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα μπούλινγκ και ομοφοβίας

23:19 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved