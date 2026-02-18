ΗΠΑ: Ο Βανς διαβεβαιώνει ότι δεν έχει καμιά σύγκρουση με τον Ρούμπιο, δυνητικό αντίπαλό του σε προεδρικές εκλογές - Real.gr

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει απολύτως «καμιά σύγκρουση» ανάμεσα στον ίδιο και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που παρουσιάζεται ως δυνητικός αντίπαλός του ενόψει των προσεχών ή μελλοντικών προεδρικών εκλογών.

«Είναι τόσο ενδιαφέρον το ότι τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγκρουση εκεί που δεν υπάρχει καμιά. Ο Μάρκο κάνει σπουδαία δουλειά. Προσπαθώ να κάνω όσο καλύτερη δουλειά μπορώ. Ο πρόεδρος κάνει σπουδαία δουλειά. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η δεξιά στις ΗΠΑ.

Ερωτηθείς αν τρέφει φιλοδοξίες να εκλεγεί πρόεδρος, ο ρεπουμπλικάνος, 41 ετών, χαμογέλασε–κι απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα.

«Πριν από έναν χρόνο κι έξι μήνες ζήτησα από τον αμερικανικό λαό να μου δώσει αυτή τη δουλειά που κάνω τώρα. (…) Θα ανησυχήσουμε για κάποια μελλοντική δουλειά κάποια στιγμή στο μέλλον», περιορίστηκε να πει ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, 54 ετών, διαβεβαίωσε από την πλευρά του τον Δεκέμβριο του 2025, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Vanity Fair, πως δεν θα εναντιωνόταν σε ενδεχόμενη υποψηφιότητα του αντιπροέδρου.

«Αν ο Τζέι Ντι Βανς θέσει υποψηφιότητα για να γίνει πρόεδρος, θα είναι ο υποψήφιός μας και θα είμαι από τους πρώτους που θα τον υποστηρίξουν», είπε.

Ωστόσο, κατά δημοσίευμα του συντηρητικού περιοδικού The Washington Examiner, οι δυο άνδρες ενδέχεται να μετρηθούν προσεχώς, εμμέσως, σε αρένα με μεγάλη προβολή: την αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε πως, στην επόμενη μητρική άδεια που θα πάρει, ονόματα βαρέων βαρών της κυβέρνησης, ανάμεσά τους οι Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα την αντικαταστήσουν στο βήμα των παραδοσιακών briefings, των ενημερώσεων των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στην προεδρία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, παρότι αναγνωρίζει ότι το Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία το 2028, έχει θίξει επανειλημμένα και δημόσια το ενδεχόμενο.