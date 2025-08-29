ΗΠΑ: Ο υπ. Άμυνας Χέγκσεθ έδωσε εντολή για συγκρότηση ειδικής ομάδας κατά των απειλών από drones - Real.gr

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο όπου τα drones χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε πολεμικές συγκρούσεις, τρομοκρατικές επιθέσεις αλλά και επιχειρήσεις κατασκοπείας, καθιστώντας τα έναν από τους πλέον ανησυχητικούς παράγοντες στη σύγχρονη ασφάλεια.
Η αυξανόμενη απειλή των drones
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων συστημάτων έχει αλλάξει τους όρους του πολέμου. Χαμηλό κόστος, δυνατότητα μαζικής παραγωγής και δυσκολία εντοπισμού τα καθιστούν όπλο επιλογής για κράτη και μη κρατικούς δρώντες.
Στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή, τα drones έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα για επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους, ενεργειακές υποδομές και αστικές περιοχές. Στις ΗΠΑ, οι υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν για τον κίνδυνο χρήσης τους σε ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις στο εσωτερικό της χώρας.