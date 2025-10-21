ΗΠΑ: Οι ελπίδες του Τραμπ να συναντηθεί σύντομα με τον Πούτιν μοιάζουν να διαψεύδονται - Αναβλήθηκε η συνάντηση Ρούμπιο - Λαβρόφ - Real.gr

Οι ελπίδες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιηθεί σύντομα η συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται ότι διαψεύδονται καθώς μια προπαρασκευαστική συνεδρίαση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, η οποία θα πραγματοποιούνταν αυτή την εβδομάδα, αναβλήθηκε, μετέδωσε το CNN.

Από την πλευρά της η Μόσχα αντέδρασε σχολιάζοντας ότι δεν μπορεί να αναβληθεί κάτι που δεν έχει συμφωνηθεί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον υφυπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ο Ριαμπκόφ τόνισε εξάλλου ότι η συνάντηση των δύο υπουργών απαιτεί προετοιμασία.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί ειρήνη στην Ουκρανία. Έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Πούτιν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, θα συναντηθούν.

Όμως το CNN μετέδωσε χθες Δευτέρα, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενη πηγή από τον Λευκό Οίκο, ότι η συνάντηση αυτή αναβάλλεται προς το παρόν, καθώς Ρούμπιο και Λαβρόφ έχουν διαφορετικές απόψεις για τον τρόπο που θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο πρόσθεσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι επιπτώσεις θα έχει η αναβολή αυτή στη συνάντηση κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, η οποία σχεδιάζεται να διεξαχθεί στη Βουδαπέστη.

Ο Ρώσος και ο Αμερικάνος υπουργός είχαν χθες τηλεφωνική επικοινωνία για τα επόμενα βήματα, σύμφωνα με τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνομιλία».

Όμως ο Τόμι Πίγκοτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δεν χρησιμοποίησε την ίδια λέξη.

«Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των επικείμενων συναντήσεων ως μια ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν προκειμένου να προωθήσουν μια βιώσιμη λύση στον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας, με βάση το όραμα του προέδρου Τραμπ», εξήγησε ο Πίγκοτ.

Η συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ θεωρείται ότι αποτελεί το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής του Τραμπ και του Πούτιν φέτος.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν την προηγούμενη Πέμπτη, στη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, να συναντηθούν σύντομα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

Ο Αμερικανός και ο Ρώσος πρόεδρος είχαν συναντηθεί επίσης στις 15 Αυγούστου σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αν και κάποιες ρωσικές και αμερικανικές πηγές δήλωσαν ότι οι δύο ηγέτες είχαν σοβαρές διαφωνίες για τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό.