ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Από την αμερικανική πλευρά, το παρών έδωσαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους.

Η πατριαρχική αποστολή αποτελούνταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον Μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητο, τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μάξιμο, τον Μέγα Εκκλησιάρχη και Διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρα Αέτιο.