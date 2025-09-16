Quantcast
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Real.gr
real player

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

01:00, 16/09/2025
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Από την αμερικανική πλευρά, το παρών έδωσαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και ο πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Ράινς Πρίμπους.

Η πατριαρχική αποστολή αποτελούνταν από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τον Μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητο, τον Μητροπολίτη Σηλυβρίας Μάξιμο, τον Μέγα Εκκλησιάρχη και Διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρα Αέτιο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

ΗΠΑ: Ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Μέμφις

01:30 16/09
ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο

01:00 16/09
Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ υπό τον Μακρόν

Μεσανατολικό: Τηλεδιάσκεψη των ηγετών Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Κατάρ υπό τον Μακρόν

00:30 16/09
ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Σκοτώθηκαν τρεις επιβαίνοντες

23:59 15/09
Η Πολωνία εξουδετέρωσε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις - Κρατούνται δύο Λευκορώσοι

Η Πολωνία εξουδετέρωσε drone πάνω από κυβερνητικές εγκαταστάσεις - Κρατούνται δύο Λευκορώσοι

23:45 15/09
Διακοπή κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ από Κηφισιά προς Πειραιά λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές

Διακοπή κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ από Κηφισιά προς Πειραιά λόγω πτώσης ατόμου στις γραμμές

23:43 15/09
Ισπανία: Aκύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής

Ισπανία: Aκύρωσε σύμβαση ύψους 700 εκατ. ευρώ για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής

23:30 15/09
Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα μπούλινγκ και ομοφοβίας

Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα μπούλινγκ και ομοφοβίας

23:19 15/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved