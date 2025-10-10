Quantcast
ΗΠΑ: Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμποδίζει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο που διέταξε ο Τραμπ - Real.gr
08:53, 10/10/2025
Ομοσπονδιακό δικαστήριο εμπόδισε χθες Πέμπτη την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο και την ευρύτερη περιοχή της μεγαλούπολης της πολιτείας Ιλινόι (βόρεια), που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας πως η κατάσταση δεν έχει πολλή σχέση με την επαπειλούμενη «ανταρσία» που επικαλέστηκε η κυβέρνησή του για να προχωρήσει στο μέτρο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

«Δεν βρήκα καμιά αξιόπιστη απόδειξη πως υπάρχει κίνδυνος ανταρσίας στην πολιτεία Ιλινόι», ανέφερε η δικάστρια Έιπριλ Πέρι, σύμφωνα με ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν το σκεπτικό της ετυμηγορίας της. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας «μη αξιόπιστους» και εκτίμησε πως η ανάπτυξη του στρατού στο Σικάγο «δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να ρίξει λάδι στη φωτιά την οποία άναψε η εναγόμενη (σ.σ. η ομοσπονδιακή κυβέρνηση)», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Chicago Tribune, η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε αμέσως πως θα ασκήσει έφεση.

