ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες αναπτύσσονται στη Νέα Ορλεάνη για επιχειρήσεις με στόχο παράτυπους μετανάστες - Real.gr

Χθες Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως σκόπευε σύντομα να αναπτύξει μέλη της Εθνοφρουράς στη Νέα Ορλεάνη κατόπιν έκκλησης του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, για βοήθεια.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη για επιχειρήσεις με στόχο παράτυπους μετανάστες. Εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε πως η επιχείρηση στρέφεται εναντίον εγκληματιών, συμπεριλαμβανομένων όσων είχαν συλληφθεί παλαιότερα και πλέον κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Ωστόσο, η εφημερίδα New York Times επισημαίνει πως οι περισσότεροι συλληφθέντες σε προηγούμενες επιχειρήσεις δεν είχαν ποινικό μητρώο.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας δεν διευκρινίζεται πόσοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αναπτυχθούν στη Νέα Ορλεάνη ή για πόσο χρονικό διάστημα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πυροδοτήσει πολιτικές εντάσεις τους τελευταίους μήνες με τις επιχειρήσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων κατά παράτυπων μεταναστών – πιο πρόσφατα στις ελεγχόμενες από Δημοκρατικούς πόλεις Σάρλοτ (Βόρεια Καρολίνα) και Σικάγο (Ιλινόι).

Σφοδρή κριτική δέχεται η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης (ICE), με τους επικριτές να καταγγέλλουν αυθαιρεσίες και επιθετική συμπεριφορά πρακτόρων της, που σε ορισμένες περιπτώσεις φορούσαν κουκούλες κατά τη διάρκεια εφόδων.