ΗΠΑ: Οργή Τραμπ και απειλές για την ακύρωση των δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο - Real.gr

Επίθεση στους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσαν τους δασμούς του εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι «ντρέπεται» για αυτούς και κατηγορώντας τους ότι «υποτάχθηκαν σε ξένες επιρροές».

Ο αντιπρόεδρος Τζ.Ντ. Βανς λίγο αργότερα χαρακτήρισε «έκνομο» το Ανώτατο Δικαστήριο λόγω της απόφασης που έλαβε η οποία «θα έχει ως μοναδική συνέπεια να περιπλέξει το έργο του προέδρου ο οποίος επιθυμεί να προστατεύσει τις αμερικανικές βιομηχανίες».

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ από την πλευρά του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, σχολίασε ότι το Δικαστήριο κατήργησε «το μοχλό πίεσης» του Τραμπ.

Η αντίδραση Τραμπ

«Ντρέπομαι για ορισμένα μέλη του Δικαστηρίου, πραγματικά ντρέπομαι, επειδή δεν είχαν το θάρρος να κάνουν το καλό για τη χώρα μας» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, συγκρατώντας με δυσκολία την οργή του, από την αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος, που μέχρι σήμερα κυβερνούσε χωρίς να αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια από τη δικαστική ή τη νομοθετική εξουσία, δεν περιορίστηκε να επιτεθεί στην απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «γελοία», «ελλιπή» και «φρικτή». Τα έβαλε προσωπικά με τους δικαστές λέγοντας ότι «κάποιοι από αυτούς» είναι «ηλίθιοι και σκυλιά» στην υπηρεσία των Ρεπουμπλικάνων που διαφωνούν μαζί του και της «ριζοσπαστικής» αριστεράς. Κατηγόρησε το Δικαστήριο ότι καθοδηγήθηκε από την «πολιτική ορθότητα» και από «ξένες επιρροές», χωρίς να εξηγήσει τι εννοούσε.

«Θα δείτε» απάντησε μόνο σε έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν σκοπεύει να ερευνήσει αυτές τις «ξένες επιρροές».

Στη συνέχεια ο Τραμπ ρωτήθηκε πιο συγκεκριμένα για τους δύο δικαστές που διόρισε ο ίδιος και τάχθηκαν κατά τον δασμών, την Μπάρετ και τον Γκόρσατς. «Πιστεύω ότι η απόφασή τους είναι φρικτή. Πιστεύω ότι είναι προσβολή για τις οικογένειές τους, αν θέλετε να ξέρετε», είπε ο Ρεπουμπλικάνος που είναι γνωστό ότι απαιτεί τυφλή αφοσίωση από όσους ωφέλησε ή υποστήριξε. Διαβεβαίωσε πάντως ότι οι δικαστές που ψήφισαν κατά των δασμών θα προσκληθούν, όπως απαιτεί η παράδοση, στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο. Να σημειωθεί ότι η ομιλία του προέδρου οργανώνεται από τη νομοθετική εξουσία και όχι από τον Λευκό Οίκο.

«Δεν με νοιάζει αν θα έρθουν ή όχι», πρόσθεσε.

Αντιθέτως, ο Τραμπ μόνο επαίνους είχε για τους συντηρητικούς δικαστές που μειοψήφισαν. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δικαστές (Κλάρενς) Τόμας, (Σάμιουελ) Αλίτο και (Μπρετ) Κάβανο για τη δύναμη και τη σοφία τους, είπε. Χαιρέτισε μάλιστα την «ιδιοφυία» του Κάβανο, διαβάζοντας ορισμένες παραγράφους από το σκεπτικό της μειοψηφίας, το οποίο συνέταξε εκείνος.

Ο συντηρητικός δικαστής προτάθηκε από τον Τραμπ και ο διορισμός του πέρασε οριακά από τη Γερουσία το 2018, αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση στα νιάτα του.

Λευκός Οίκος: Καταργούνται ορισμένων δασμοί

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί ορισμένους από τους δασμούς που είχε επιβάλει μετά την ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, οι πρόσθετοι δασμοί ad valorem (επί της αξίας) που επιβλήθηκαν βάσει του IEEPA (σ.σ. του του νόμου περί οικονομικών εξουσιών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με διεθνή διάσταση)» οι οποίοι προβλέπονταν σε προηγούμενα εκτελεστικά διατάγματα «δεν θα ισχύουν πλέον και, το συντομότερο δυνατόν, δεν θα εισπράττονται πλέον», αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Τι αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο

Έξι από τους εννέα δικαστές έκριναν «παράνομους» τους αποκαλούμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς που επέβαλε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Πρόκειται για τους προοδευτικούς Σόνια Σοτομαγιόρ, Έλενα Κάγκαν και Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον, για τον πρόεδρο του Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς, που θεωρείται μετριοπαθής συντηρητικός και, τέλος, για την Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ και τον Νιλ Γκόρσατς, δύο συντηρητικούς δικαστές που διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του (2017-21).

Το SCOTUS, όπως αποκαλείται στις ΗΠΑ, είναι ένας θεσμός με σημαντικές εξουσίες και μεγάλο κύρος. Λαμβάνει αποφάσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς – από την ατμοσφαιρική ρύπανση μέχρι το δικαίωμα στην άμβλωση και την προεδρική ασυλία.

Με αυτήν τη συγκεκριμένη απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο προκαλεί αναταραχή στο οικονομικό πρόγραμμα και τη διπλωματική στρατηγική του Τραμπ.

Επέβαλε πρόσθετους δασμούς 10% σε όλες τις χώρες επικαλούμενος νόμο του 1974

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα επιβάλει δασμούς ύψους 10% σε όλες τις χώρες, επικαλούμενος το Άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, προσθέτοντας ότι θα ξεκινήσει και «πολλές άλλες έρευνες», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα αυξηθούν». Οι «παγκόσμιοι δασμοί» του 10%, είπε, θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες.

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η Ουάσινγκτον θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε εντός του 2025 από τους δασμούς, απάντησε ότι δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις, «υποθέτει πως αυτό θα κριθεί από τα δικαστήρια» και ότι «η κατάληξη θα είναι ότι βρισκόμαστε στα δικαστήρια για την επόμενη πενταετία».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι όλες οι (εμπορικές) συμφωνίες που έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνησή του «ισχύουν», αλλά «απλώς θα πρέπει να τις κάνουμε με διαφορετικό τρόπο». Προηγουμένως ωστόσο είχε δηλώσει ότι κάποιες από τις συμφωνίες τις οποίες διαπραγματεύτηκε με βάση τον Νόμο Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) του 1977 δεν ισχύουν.

Αποζημιώσεις

Η ετυμηγορία του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ουσιαστικά ακυρώνει τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς, οι οποίοι είχαν επιβληθεί σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η απόφαση δεν επηρεάζει τους δασμούς που επιβάλλονται σε ορισμένους τομείς – όπως τα αυτοκίνητα, ο χάλυβας και το αλουμίνιο ή τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της EY-Parthenon Γκρέγκορι Ντάκο, η άμεση συνέπεια θα είναι η μείωση του μέσου συντελεστή που εφαρμόζεται στα εισαγόμενα προϊόντα, ο οποίος αναμένεται να υποχωρήσει από 16,8% σε περίπου 9,5%.

Μια άλλη συνέπεια είναι ότι οι εταιρείες που κατέβαλαν αυτούς τους δασμούς μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση. Ορισμένες από αυτές είχαν ήδη προβλέψει την εξέλιξη, ασκώντας έφεση.

Αν και παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό, οικονομολόγοι εκτιμούν πως τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτούς τους ανταποδοτικούς δασμούς θα κυμανθούν μεταξύ 130 και 140 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Στα μέσα Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να παρουσιάσει μια ζοφερή εικόνα, μιλώντας για αποζημιώσεις «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων» σε περίπτωση δυσμενούς απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Χθες Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε πως αυτό θα κριθεί από τη δικαιοσύνη.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι έχει ήδη ζητήσει επιστροφή 1.700 δολαρίων ανά νοικοκυριό, βασισμένος σε εκτιμήσεις του πανεπιστημίου Γέιλ. Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας τόνισε από την πλευρά του πως θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αποζημιώσει τους καταναλωτές.

Διαπραγματεύσεις

Πέρα από τις άμεσες συνέπειες, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τους εταίρους της – η βούληση των οποίων να μειώσουν το ύψος των δασμών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ παραδέχτηκε πρόσφατα ότι μια δυσμενής απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα μπορούσε να στερήσει από την κυβέρνηση την «ευελιξία» που προσφέρει η χρήση των δασμών ως διαπραγματευτικού μοχλού.

Ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε στο AFP πως οι χώρες που έχουν υπογράψει συμφωνίες υπόκεινται πλέον και στον πρόσθετο δασμό 10% που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ.

Εναλλακτικές για την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Το διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ βασίζεται σε έναν εμπορικό νόμο του 1974, που επιτρέπει στον πρόεδρο να εξισορροπήσει τις συναλλαγές μεταξύ των ΗΠΑ και των εταίρων τους όταν διαπιστώνεται σημαντική ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών.

Ωστόσο, υπάρχει το μειονέκτημα ότι ο νόμος αυτός παρέχει αυτήν τη δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ για διάστημα έως 150 ημερών. Ακολούθως, η κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο, εφόσον θελήσει να διατηρήσει το μέτρο.

Η πιο προφανής λύση για την κυβέρνηση θα ήταν να καταθέσει προς ψήφιση στο Κογκρέσο νομοσχέδιο που θα της έδινε τη δυνατότητα για επαναφορά των δασμών.

Κάτι τέτοιο, όμως, θα μπορούσε να αποδειχθεί χρονοβόρο και δύσκολο να επιτευχθεί, ιδίως με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους να εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με την εκτεταμένη χρήση δασμών από τον πρόεδρο Τραμπ.

Μπέσεντ: Θα επιστρέψουμε στους δασμούς με πιο περίπλοκο τρόπο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε στο Fox News την Παρασκευή ότι οι δασμοί που βασίζονται στον Διεθνή Νόμο περί Έκτακτης Ανάγκης Οικονομικών Δυνάμεων (IEEPA) «ήταν ειδικά σχεδιασμένοι για τον Πρόεδρο Τραμπ, ώστε να ασκήσει πίεση» έναντι άλλων χωρών.

«Καταφέραμε να τους φέρουμε στο τραπέζι πολύ γρήγορα και θα επιστρέψουμε στο ίδιο επίπεδο δασμών για τις χώρες», τόνισε ο Μπέσεντ. «Απλώς θα γίνει με λιγότερο άμεσο και ελαφρώς πιο περίπλοκο τρόπο».

Με τους δασμούς που επιβλήθηκαν μέσω έκτακτων οικονομικών εξουσιών να αποτελούν τη βάση των πρόσφατων εμπορικών συνομιλιών, οι αναλυτές προειδοποίησαν ότι ορισμένοι εταίροι ενδέχεται να προσπαθήσουν να επανεξετάσουν τις δεσμεύσεις τους.