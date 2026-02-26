ΗΠΑ: Παράνομη η απέλαση παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες, έκρινε ομοσπονδιακός δικαστής - Real.gr

Ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε παράνομη την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Τραμπ, απελαύνοντας παράτυπους μετανάστες σε τρίτες χώρες, με τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση.

Ο δικαστής Μπράιαν Μέρφι, από τη Βοστόνη, ανέστειλε ωστόσο για 15 ημέρες την εφαρμογή της απόφασή του, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να ασκήσει έφεση «δεδομένης της σημασίας και της ασυνήθιστης ιστορίας αυτής της υπόθεσης».

Το ερώτημα είναι εάν η κυβέρνηση μπορεί, χωρίς καμία προειδοποίηση, να απελάσει έναν άνθρωπο σε τρίτη χώρα ή κάπου όπου πιθανότατα θα υποστεί βασανιστήρια και διώξεις.

Ο ίδιος δικαστής είχε ήδη μπλοκάρει προσωρινά, τον Μάρτιο του 2025, τις απελάσεις Ασιατών μεταναστών στη Λιβύη. Τον Απρίλιο μπλόκαρε την απέλαση άλλων αλλοδαπών στο Νότιο Σουδάν, κρίνοντας ότι θα έπρεπε αρχικά να ενημερωθούν και στη συνέχεια να τους δοθεί χρόνος για να προσφύγουν στα δικαστήρια, με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων.

Εξετάζοντας αυτή τη φορά το θέμα σε βάθος, ο δικαστής Μέρφι συμπέρανε ότι οι νέες οδηγίες που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2025 το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για το θέμα των απελάσεων σε τρίτες χώρες ήταν «παράνομες». Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, οι απελάσεις εγκρίνονται με μοναδικές προϋποθέσεις αφενός η εν λόγω χώρα να παράσχει «εγγυήσεις» ότι οι απελαθέντες δεν θα υποστούν βασανιστήρια ή διώξεις και αφετέρου το υπουργείο Εξωτερικών να κρίνει «αξιόπιστες» τις εγγυήσεις αυτές, χωρίς να δίνεται στους ενδιαφερόμενους καμία δυνατότητα να ασκήσουν έφεση.

Κατ’ επανάληψη «η κυβέρνηση παραβίασε ή προσπάθησε να παραβιάσει τις αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου» σημείωσε ο δικαστής, απηχώντας τις διαμαρτυρίες και άλλων συναδέλφων του που είδαν την κυβέρνηση Τραμπ να αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις τους, ιδίως στο θέμα της μετανάστευσης. Έκανε μάλιστα λόγο για «ψέματα» της κυβέρνησης στην υπόθεση ενός μετανάστη που εξέφραζε φόβους για την απέλασή του στο Μεξικό. Ο ενδιαφερόμενος πέτυχε δικαστικά να απαγορευτεί η απέλασή του στη Γουατεμάλα, τη χώρα απ’ όπου κατάγεται, επειδή εκεί «είχε πέσει θύμα σεξουαλικής βίας». Η κυβέρνηση Τραμπ «τον πέταξε σε ένα λεωφορείο για το Μεξικό, όπου τον βίασαν και απ’ όπου πολύ γρήγορα τον έστειλαν στη Γουατεμάλα», αποκάλυψε ο δικαστής.