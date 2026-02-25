ΗΠΑ: Πέντε νεκροί μετά από επίθεση με μαχαίρι στην πολιτεία Ουάσινγκτον - Νεκρός και ο δράστης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση άνδρα με μαχαίρι, κοντά στο Σιάτλ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ και ο δράστης σκοτώθηκε από πυρά αστυνομικού.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ως αυτό το στάδιο λεπτομέρειες για τα θύματα. Μόνο η ηλικία του φερόμενου ως δράστη, 32 ετών, έχει γίνει γνωστή.

«Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις 09:30 (τοπική ώρα) ότι άνδρας μαχαίρωνε κόσμο έξω από σπίτι», καθώς η αστυνομία βρισκόταν ήδη καθ’ οδόν προς το σημείο αφού ενημερώθηκε για την παρουσία προσώπου το οποίο παραβίαζε ασφαλιστικά μέτρα, κοντά στην Τακόμα, περίπου μια ώρα από το Σιάτλ, στην πολιτεία Ουάσιγκτον, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πιρς.

Η μητέρα του 32χρονου είχε ζητήσει εντολή προστασίας εναντίον του τον περασμένο Μάιο, περιγράφοντας σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάχρηση ουσιών και απειλές σε βάρος της.

Five people, including a 32-year-old male suspect, are dead after a stabbing Tuesday morning in Purdy, according to the Pierce County Sheriff’s Office. What they’re saying:

Around 8:47 a.m., deputies were on their way to serve a no-contact order to the suspect.

Η εντολή προέβλεπε ότι ο άνδρας έπρεπε να παραμένει σε απόσταση από το σπίτι και να ακολουθεί θεραπευτικό πρόγραμμα, ωστόσο δεν είχε επιδοθεί ποτέ επίσημα.

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν», ανάμεσά τους «ο ύποπτος, άνδρας 32 ετών», από τις σφαίρες αστυνομικού, ενώ «πέμπτο θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», σύμφωνα με την ίδια πηγή.