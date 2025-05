ΗΠΑ: Περίπου 30 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υπέρ των Παλαιστινίων - Real.gr

Αυτή η ομάδα, που ονομάζεται Students United for Palestinian Equality and Return (SUPER), κάλεσε το πανεπιστήμιο να διακόψει τις σχέσεις του με την Boeing, κατηγορώντας την κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών ότι φτιάχνει όπλα που χρησιμοποιούνται στη Γάζα.

Περίπου 30 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες το βράδυ στο πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ (βορειοδυτικά), αφού έκαναν κατάληψη σε ένα κτίριο της πανεπιστημιούπολης έπειτα από το κάλεσμα που απηύθυνε μία φιλοπαλαιστινιακή φοιτητική οργάνωση, έγινε γνωστό από το ίδρυμα.

Το κτίριο, που ανήκει στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και το κατέλαβαν χθες, είχε λάβει μια χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων εκ μέρους της Boeing, της οποίας η πολιτεία της Ουάσιγκτον αποτελεί το ιστορικό προπύργιο, σύμφωνα με τον ιστότοπο του πανεπιστημίου.

Οι άνθρωποι που ενεπλάκησαν «δημιούργησαν ένα επικίνδυνο περιβάλλον εντός και περιμετρικά του κτιρίου», ανέφερε το πανεπιστήμιο στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

«Αυτά τα άτομα που είχαν στην πλειονότητά τους καλυμμένα τα πρόσωπά τους απέκλεισαν την πρόσβαση σε δύο δρόμους κοντά στο κτίριο, έκλεισαν τις εισόδους και τις εξόδους και έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων σε έναν γειτονικό δρόμο», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου εκκένωσαν το κτίριο γύρω στις 23.00 τοπική ώρα (09.00 ώρα Ελλάδας σήμερα).

Οι άνθρωποι που συνελήφθησαν θεωρούνται ύποπτοι για εισβολή, καταστροφή περιουσίας, ανυπακοή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διευκρινίζει το πανεπιστήμιο.

Pro-Palestinian protesters who were occupying the University of Washington’s Interdisciplinary Engineering Building were arrested by Seattle police on Monday night. #kiro7 #news #seattle #palestine #protest #uw #police pic.twitter.com/mI14RMtKnU

— KIRO 7 (@KIRO7Seattle) May 6, 2025