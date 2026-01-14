ΗΠΑ: Πέθανε η Κλοντέτ Κόλβιν, σύμβολο του αγώνα κατά του φυλετικού διαχωρισμού - Real.gr

Η Κλοντέτ Κόλβιν, η οποία είχε μετατραπεί στα δεκαπέντε της χρόνια, το 1955, σε μορφή του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα, όταν αρνήθηκε να παραχωρήσει σε λευκή τη θέση της σε λεωφορείο στην Αλαμπάμα του φυλετικού διαχωρισμού, απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών, ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.

«Με βαθιά θλίψη, το Ίδρυμα Claudette Colvin και η οικογένειά του ανακοινώνουν τον θάνατο της Claudette Colvin, αγαπημένης μητέρας, γιαγιάς και πρωτοπόρου των πολιτικών δικαιωμάτων. Αφήνει πίσω της μια κληρονομιά θάρρους που βοήθησε να αλλάξει η πορεία της αμερικανικής ιστορίας», ανέφερε το Ίδρυμα Κλοντέτ Κόλβιν στη νεκρολογία της εκλιπούσας.

Σε ηλικία 15 ετών, η Κόλβιν συνελήφθη στις 2 Μαρτίου 1955 στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, για παραβίαση των διαταγμάτων διαχωρισμού στα λεωφορεία, εννέα μήνες πριν η Ρόζα Παρκς πράξει το ίδιο.

Υπήρξε μία από τις τέσσερις μαύρες γυναίκες ενάγουσες, μαζί με την Aurelia Browder, τη Susie McDonald και τη Mary Louise Smith, οι οποίες κατέθεσαν αγωγή αμφισβητώντας τον διαχωρισμό των θέσεων στα λεωφορεία στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα. Ο δικηγόρος τους ήταν ο Fred D. Gray. Η υπόθεση ήταν επιτυχής, επηρεάζοντας έτσι τις δημόσιες συγκοινωνίες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των τρένων, των αεροπλάνων και των ταξί.