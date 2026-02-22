ΗΠΑ: Πιθανή επίθεση στο Ιράν τις επόμενες 48 ώρες, σύμφωνα με πρώην στέλεχος της CIA - Real.gr

Θέμα ωρών είναι η επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, όπως υποστηρίζει ο πρώην πράκτορας της CIA Τζον Κυριάκου, ο οποίος επικαλείται πηγή από τον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στο Julian Dorey Podcast, ο πρώην αξιωματικός της CIA Τζον Κιριάκου υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει την τελική απόφαση για επίθεση στο Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, η πληροφορία προήλθε από πρώην συνάδελφό του που είχε πρόσφατα βρεθεί εντός του Λευκού Οίκου.

Ο Κιριάκου ισχυρίστηκε ότι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσίως θέσει τελεσίγραφο δέκα ημερών προς την Τεχεράνη για να αποδεχθεί εκτεταμένους περιορισμούς στα πυραυλικά και πυρηνικά της προγράμματα, τέτοιες προθεσμίες μπορεί να λειτουργούν ως «στρατηγική παραπλάνηση» και όχι ως πραγματικά χρονικά όρια.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, παρόμοιες τακτικές έχουν χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες κρίσεις, ώστε οι αντίπαλοι να παραμένουν «εκτός ισορροπίας» ενώ συνεχίζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Κινήσεις στρατευμάτων εντείνουν τις εικασίες

Ξεχωριστό ρεπορτάζ της εφημερίδας The New York Times ανέφερε ότι εκατοντάδες στελέχη μετακινήθηκαν διακριτικά από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Παράλληλες κινήσεις καταγράφηκαν, σύμφωνα με την The Jerusalem Post, και σε βάσεις που συνδέονται με τον Πέμπτο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Παρατηρήθηκαν επίσης μετακινήσεις σε δίκτυο αμερικανικών βάσεων που εκτείνεται σε Κατάρ, Μπαχρέιν, Ιράκ, Συρία, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές αντανακλούν προληπτική στρατηγική τοποθέτηση και όχι απλές τακτικές μετακινήσεις προσωπικού.