ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία - Real.gr

ΗΠΑ: Πιθανή συμφωνία για την πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

03:30, 15/11/2025
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με την οποία το Ριάντ θα αγοράσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, μετέδωσε το Bloomberg, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ και ο μπιν Σαλμάν σκοπεύουν να υπογράψουν οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες, κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο πρίγκιπας διάδοχος στον Λευκό Οίκο την προσεχή Τρίτη.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία.

