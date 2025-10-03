ΗΠΑ: Πολλές συλλήψεις μετά τις συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών - Real.gr

Οι συγκρούσεις έγιναν έξω από ένα κέντρο κράτησης της ICE στο Σικάγο.

Πολλές συλλήψεις έγιναν απόψε στα προάστια του Σικάγο, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από μια εγκατάσταση της ICE, της αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας αφότου ξεκίνησε η ομοσπονδιακή επιχείρηση εναντίον παράτυπων μεταναστών στην περιοχή, τον περασμένο μήνα.

Τις τελευταίες εβδομάδες επικρατεί ένταση στο Σικάγο καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για να απελάσει μετανάστες, συλλαμβάνοντας πολλούς που δεν έχουν ποινικό μητρώο. Αυτήν την εβδομάδα ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόι Τζ.Μπ. Πρίτσκερ είπε ότι η κυβέρνηση ζήτησε από το Πεντάγωνο να στείλει στρατιώτες στην Πολιτεία.

Έξω από το κέντρο κράτησης του Μπρόαντβιου, πίσω από τα φράγματα που είχε τοποθετήσει η ICE, οι διαδηλωτές αρχικά συγκεντρώθηκαν ειρηνικά, τραγουδώντας χριστιανικούς ύμνους και εβραϊκά τραγούδια. Τότε έφθασε στο σημείο ο Γκρέγκορι Μποβίνο, ο διοικητής της υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων, ο οποίος είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων στο Σικάγο, συνοδευόμενος από θωρακισμένα οχήματα και πράκτορες που φορούσαν μάσκες αερίων.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να εμπαίζουν τους αστυνομικούς και να συμπλέκονται μαζί τους, με κάποιους να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα. Αστυνομικοί της Πολιτείας του Ιλινόι, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν τουφέκια και γκλομπ και φορούσαν γυαλιά νυχτερινής όρασης, έκαναν πολλές συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και μια ηλικιωμένη που έδειχνε να αναπνέει πολύ γρήγορα καθώς την έσπρωξαν στο έδαφος και της πέρασαν χειροπέδες.

«Είναι εξωφρενικό. Βρίσκομαι εδώ για να διαδηλώσω σιωπηλά και μας διώχνουν από τον δρόμο και το πεζοδρόμιο και χρησιμοποιούν βία εναντίον μας» είπε ο Κέβιν Ράιαν, βετεράνος πεζοναύτης και υποψήφιος με τους Δημοκρατικούς για τη Γερουσία.

Ο εκπρόσωπος της Πολιτειακής Αστυνομίας δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Οι κάτοικοι του Σικάγο έχουν οργανώσει πολλές κινητοποιήσεις κατά της παρουσίας των ομοσπονδιακών πρακτόρων στην Πολιτεία και στο επίκεντρο έχουν βρεθεί οι εγκαταστάσεις της ICE στο Μπρόαντβιου, μια κοινότητα που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από την πόλη και κατοικείται κυρίως από μαύρους. Τουλάχιστον σε τέσσερις περιπτώσεις, περίπου 12 διαδηλωτές που κάθονταν στο έδαφος προσπαθώντας να εμποδίσουν τα οχήματα της ICE να μεταφέρουν κρατούμενους στις εγκαταστάσεις απομακρύνθηκαν από πράκτορες της υπηρεσίας αυτής που έκαναν χρήση βίας, χημικών και πλαστικών σφαιρών. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την παρόμοια αντιμετώπιση που είχαν και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, την Ουάσινγκτον και το Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διέταξε τα στελέχη του υπουργείου «να υπερασπιστούν τις εγκαταστάσεις της ICE, ιδίως στο Πόρτλαντ και το Σικάγο».

Στο Μπρόαντβιου, μασκοφόροι πράκτορες της ICE πυροβολούν συχνά με πλαστικές σφαίρες ή ψεκάζουν με δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού το πλήθος. Η δήμαρχος της πόλης είπε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι τα νέφη των δακρυγόνων επηρεάζουν όσους κατοικούν κοντά τις εγκαταστάσεις και ότι ο φράχτης της ICE που κατασκευάστηκε χωρίς την έγκριση των τοπικών αρχών εμποδίζει την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Το αστυνομικό τμήμα της πόλης διενεργεί δύο ποινικές έρευνες αναφορικά με τις ενέργειες των στελεχών της ICE στον χώρο – η μία αφορά τη φερόμενη στόχευση του αυτοκινήτου ενός δημοσιογράφου τοπικού τηλεοπτικού καναλιού.