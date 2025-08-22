ΗΠΑ: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου - Real.gr

Ανάμεσα στους επιβάτες του λεωφορείου υπήρχαν και παιδιά.

Τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο, στη δυτική Νέα Υόρκη, και υπάρχουν πολλοί νεκροί και τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ανέφερε η πολιτειακή αστυνομία.

Ένας αστυνομικός είπε σε δημοσιογράφους που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και ότι η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη.

«Υπάρχουν πολλοί σοβαρά τραυματίες και, όπως μόλις ανακοίνωσε η αστυνομία, πολλοί νεκροί», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Μαρκ Πόλονκαρτς, αξιωματούχος της κομητείας Ήρι.

Κάποιοι από τους επιβάτες εκτινάχθηκαν από το όχημα όταν ανατράπηκε.

Στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 άτομα. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες είναι Ινδοί, Φιλιππινέζοι ή Κινέζοι.

Το λεωφορείο επέστρεφε από τους καταρράκτες του Νιαγάρα και η αστυνομία πιστεύει ότι κατευθυνόταν προς την Πόλη της Νέας Υόρκης, είπε ο εκπρόσωπος της πολιτειακής αστυνομίας, Τζέιμς Ο’Κάλαχαν, μιλώντας σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Μεταξύ των νεκρών είναι και τουλάχιστον ένα παιδί, πρόσθεσε.

Για άγνωστους λόγους, πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο «και το όχημα κατέληξε στο χαντάκι», πρόσθεσε. Κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών. Οι αρχές έκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις, προκαλώντας τεράστιο μποτιλιάρισμα, ενώ ξεκινά ένα από τα τελευταία Σαββατοκύριακα των θερινών διακοπών.

Η αστυνομία είναι σε επαφή με την εταιρεία στην οποία ανήκει το λεωφορείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον Διαπολιτειακό 90, που αποτελεί τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Νέας Υόρκης, στο Πέμπροουκ, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπάφαλο.